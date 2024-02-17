17 февраля 2024, 11:34

Трое военных из Дагестана погибли на Украине

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Артур Амаханова, Артем Хидирнабиев и Максим Нурмагомедов погибли в зоне военной операции, сообщили власти Дербенского района. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель не менее 739 жителей Дагестана.

Как информировал "Кавказский узел", на 14 февраля представители властей и силовики подтвердили гибель на Украине не менее 738 жителей Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

В зоне проведения спецоперации на Украине погибли жители Дербенского района Артур Амаханова, Артем Хидирнабиев и Максим Нурмагомедов. В их честь открыты мемориальные доски, сообщила 15 февраля в своем телеграм-канале администрация района.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 739 жителей Дагестана.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

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Примечание:

"Власти сообщили о гибели на Украине военного из Южно-Сухокумска", "Мобилизованный из Дагестана погиб на Украине", "Уроженец Чародинского района убит на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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