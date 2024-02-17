17 февраля 2024, 12:33

Офицер из Фролово погиб в военной операции

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Капитан Александр Чернов погиб в военной операции на Украине, сообщил глава Фролово. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 679 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 14 февраля была подтверждена гибель в военной операции на Украине не менее 678 бойцов из Волгоградской области.

Во Фролово прошло прощание с 51-летним капитаном Александром Черновым, погибшим в зоне военной операции "при выполнении боевой задачи", сообщил 16 февраля в своем телеграм-канале глава города Василий Данков.

"Наш земляк был кадровым военным. Окончил Камышинское высшее военное командное инженерно-строительное училище. В зону специальной операции Александр отправился добровольцем, служил командиром миномётного взвода на Донецком направлении", - говорится в публикации.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 679 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

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Примечание:

"Мобилизованный из Волгоградской области погиб в военной операции", "Боец из Камышина погиб в военной операции", "Власти Волжского сообщили о гибели на Украине двух бойцов".

Автор: "Кавказский узел"

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