15 февраля 2024, 06:27

Житель Волгоградской области погиб на Украине

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Сергей Филимонов из Светлоярского района погиб на Украине. С начала военной операции подтверждена гибель не менее 678 жителей Волгоградской области.

Как информировал "Кавказский узел", на 14 февраля представители властей и силовики подтвердили гибель на Украине не менее 677 жителей Волгоградской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

В зоне проведения спецоперации на Украине погиб житель Светлоярского района Сергей Филимонов, он посмертно награжден орденом Мужества. В волгоградской школе имени А. Москвичёва в честь Филимонова установлена Парта героя, сообщила 10 февраля на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация школы.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 678 жителей Волгоградской области.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

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Примечание:

"Мобилизованный из Волгоградской области погиб в военной операции", "Боец из Камышина погиб в военной операции", "Власти Волжского сообщили о гибели на Украине двух бойцов".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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