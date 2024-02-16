16 февраля 2024, 18:52

Офицер из Кабардино-Балкарии погиб в военной операции

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Старший лейтенант Азамат Готыжев погиб в зоне боевых действий, сообщила администрация Баксанского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 124 военных из Кабардино-Балкарии.

"Кавказский узел" писал, что Аниуар Шомахов стал 123-м военным из Кабардино-Балкарии, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Азамат Готыжев, уроженец станицы Кишпек, погиб в военной операции, сообщила сегодня администрация Баксанского района. В 2016 году он поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище. В 2021 году он с отличием окончил училище и присвоили воинское звание лейтенанта. Для продолжения службы Азамат был направлен в Новороссийск. В феврале 2022 года в составе воинского подразделения стал участником специальной военной операции. Уже через четыре месяца пребывания в зоне военных действий ему досрочно было присвоено звание старшего лейтенанта, и он был назначен на должность заместителя командира роты. Посмертно Азамат Готыжев награжден орденом Мужества, говорится в сообщении районной администрации.

Как следует из приложенной к сообщению видеозаписи, Готыжев погиб 19 января 2023 года в Херсонской области, ему было 23 года.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 124 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 104 из них, о гибели еще 20 бойцов стало известно из отчета властей о выплате компенсаций родным погибших на Украине в 2022 году.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

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Примечание:

"Уроженец Кабардино-Балкарии убит на Украине", "Подтверждена гибель на Украине военного из Кабардино-Балкарии", "Двое военных из Кабардино-Балкарии погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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