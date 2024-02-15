Военный из Кабардино-Балкарии убит на Украине

15 февраля 2024, 14:37

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Аниуар Шомахов погиб на Украине, сообщила администрация Терека. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 123 военных из Кабардино-Балкарии.

"Кавказский узел" писал, что Ахмед Гедгафов стал 122-м погибшим в военной операции уроженцем Кабардино-Балкарии, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Аниуар Шомахов погиб в военной операции на Украине, сообщила администрация Teрека в своем Telegram-канале, отчитываясь об открытии мемориальной доски в школе, где он учился.

Шомахов погиб 13 сентября 2023 года, ему было 35 лет, следует из информации на мемориальной доске, фотография которой приложена к публикации от 13 февраля.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 123 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 103 из них, о гибели еще 20 бойцов стало известно из отчета властей о выплате компенсаций родным погибших на Украине в 2022 году.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.