09 февраля 2024, 06:53

Боец из Кабардино-Балкарии погиб на Украине

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В военной операции на Украине погиб Ахмед Гедгафов, сообщил глава Лескенского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 122 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", 6 февраля стало известно, что выпускник колледжа в Прохладном Виктор Кидяйкин погиб в военной операции на Украине. Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель в ней не менее 121 бойца из Кабардино-Балкарии.

Ахмед Гедгафов из сельского поселения Аргудан погиб в военной операции на Украине, сообщил 3 февраля на своей странице во "ВКонтакте" глава Лескенского района Сафарби Инжижоков.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 122 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 102 из них, о гибели еще 20 бойцов стало известно из отчета властей о выплате компенсаций родным погибших на Украине в 2022 году.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

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Примечание:

"Мобилизованный из Волгоградской области погиб в военной операции", "Боец из Камышина погиб в военной операции", "Власти Волжского сообщили о гибели на Украине двух бойцов".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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