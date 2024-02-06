06 февраля 2024, 09:49

Житель Кабардино-Балкарии погиб на Украине

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Выпускник колледжа в Прохладном Виктор Кидяйкин погиб в ходе специальной военной операции на Украине. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 121 военного из Кабардино-Балкарии.

Как сообщал "Кавказский узел", Хусейн Сохроков из Лескенского района стал стал 120-м военным из  Кабардино-Балкарии, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором приведены истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

О смерти Виктора Кидякина стало известно после установки на на фасаде Прохладненского многопрофильного колледжа баннера. Сообщение об установке банера и фото опубликовано на сайте колледжа, а также в телеграм-канале "Город Прохладный, КБР". На банере указано, что он посмертно награжден Орденом Мужества.

Таким образом, официально подтверждена гибель в зоне военной операции не менее 121 жителя Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 101 из них, о гибели еще 20 бойцов стало известно из отчета властей о выплате компенсаций родным погибших на Украине в 2022 году. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Уроженец Кабардино-Балкарии убит на Украине", "Подтверждена гибель на Украине военного из Кабардино-Балкарии", "Двое военных из Кабардино-Балкарии погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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