Саралиев отчитался об обмене телами погибших

16 февраля 2024, 18:14

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В Россию возвращены тела 61 погибшего, на Украину передали останки 58 человек, сообщил депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев.

Как сообщал "Кавказский узел", 31 января депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев отчитался о самом крупном обмене пленными с Украиной, 175/175. 8 февраля он сообщил, что состоялся обмен с пленными с Украиной по формуле 100/100, в Россию возвращены бойцы "чувствительной категории", не уточнив, что подразумевает этот термин.

3 января он заявил, что 75 российских военных удалось вернуть из украинского плена без обмена и 173 пленных возвращены по обмену. Военные возвращены из плена при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов, отчиталось в тот же день Минобороны России. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики поспорили о роли Кадырова в этом обмене. По мнению ряда из них, Кадыров имеет налаженные связи на Ближнем Востоке и мог сыграть роль в привлечении Объединенных Арабских Эмиратов к обмену пленными. Их оппоненты уверены, что у ОАЭ и России налажены контакты и без главы Чечни, а если бы Кадыров приложил руку к организации обмена, он бы использовал это для пиара.

Украина и Россия провели очередной обмен телами погибших военных. Депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев сообщил, что российской стороне вернули тело 61 погибшего, сообщило сегодня РБК. По данным украинской стороны, возвращены тела 58 погибших, говорится в публикации.

6 июля 2023 года депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев отчитался о возвращении на родину 45 российских военнопленных. 11 июня Саралиев сообщил о возвращении из плена свыше 90 военных, а 6 мая он отчитался о своем участии в возвращении из украинского плена трех летчиков, обнародовав имена офицеров и опубликовав совместное фото с военными. 10 апреля Шамсаил Саралиев сообщил о возвращении из украинского плена группы из 106 военнослужащих. Аналогичные отчеты депутат публиковал 4 февраля, отчитавшись о возвращении 63 бойцов, 8 января 2023 года, сообщив об обмене по формуле 50/50, а также 31 декабря 2022 года, написав о возвращении 82 военных.

В сентябре 2022 года Рамзан Кадыров выказал недовольство обменом военнопленными, который организовали Минобороны и ФСБ. По его оценке, тогда обмен состоялся на украинских условиях, а с главой Чечни и активными участниками военной операции перед этим не посоветовались. Но уже 5 ноября 2022 года Кадыров выразил удовлетворение возвращением очередной группы военнопленных. В переговорах на этот раз принимал участие депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев. Участие Кадырова в обмене пленными выглядит как согласованное с Кремлем, и глава Чечни ожидаемо использует эту роль для пиара, указали в ноябре 2022 года опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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