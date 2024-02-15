Жители Дагестана после постановки на профучет сообщили о визитах силовиков

15 февраля 2024, 17:52

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Двое жителей Дагестана, случайно узнавшие о том, что поставлены на профучет после акций против мобилизации, рассказали, что внимание к ним пока ограничивается визитами участковых. Профучет как таковой не предполагает юридических последствий для человека, указал юрист.

Как сообщал "Кавказский узел", участники протестов, которые были задержаны на акциях против мобилизации в Дагестане, поставлены на учет по категории "нарушители массовых мероприятий". Правозащитники пояснили, что профучет по этой категории предусматривает отслеживание активности, проведение профилактических бесед и предупреждения о недопустимости участия в акциях протеста.

Профучет является одним из способов профилактики правонарушений и рецидива преступлений, говорится в справке "Кавказского узла" "Профучет в МВД РФ". В марте 2017 года глава МВД Дагестана сообщил об уничтожении приказов о профучете по категории "экстремист", однако правозащитники заявляли, что эта практика в регионе сохранилась. В марте 2018 года "Новая газета" сообщила, что силовики используют меры отмененного профучета, используя закон "Об оперативно-разыскной деятельности".

Мурат оказался на профучете как "нарушитель массовых мероприятий" после митинга против мобилизации. "Меня задержали на митинге, но я один из немногих, кому не было назначено административное наказание. Потому что я показал силовикам, что был на мероприятии, выполняя профессиональные обязанности. Суд прекратил в отношении меня производство "за отсутствием состава правонарушения". А других задержанных на митинге принуждали писать объяснительные с признанием, что в митинге участвовали, но "больше этого делать не будут"", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Тем не менее, это не помешало поставить Мурата на профучет. "Узнал я об этом случайно. После этих событий месяца через два-три ехал на автотранспорте через Ставропольский край и на посту в Северной Осетии при стандартной проверке документов полицейский посмотрел куда-то и со смехом сообщил, что я стою на учёте как "нарушитель ММ", хотя, видимо, он и сам не знал что это такое. Каких-то дополнительных проблем на посту не было из-за этого. Это не повлияло на степень проверки и полицейский отдал мне документы", - сообщил он.

Участковый тревожит Мурата в основном в связи с теми или иными акциями. "Летом 2023 года было 7-8 локальных акций из-за отключений электричества. Участковый хотел вручить предостережение о недопустимости участия в незаконных акциях. И в последний раз участковый приходил в связи с антиизраильской акцией. Я ему заявил, что неплохо бы было удалить меня из списка. На что он ответил, что списка нет, только два человека в районе", - сказал Мурат. По его словам, он надеется с помощью адвокатов и правозащитников оспорить включение в список профучёта.

25 и 26 сентября 2022 года в Махачкале прошли масштабные акции протеста против мобилизации, они закончились массовыми задержаниями. Силовики задерживали и журналистов, освещавших протесты. Не менее 148 человек были признаны виновными в административных правонарушениях. Против демонстрантов было возбуждено, по меньшей мере, 20 уголовных дел о применении насилия в отношении сотрудников полиции, сообщила в январе 2023 года Human Rights Watch. Один из участников акции, Адам Гаджиев, был приговорен к полутора годам заключения.

Жительницу Махачкалы Сашу задержали на втором митинге против мобилизации. "Я просто гуляла рядом с местом, где проходил митинг, но уже после основных событий. Отвезли в участок, где я провела два дня. В целом, было спокойно. Но был инцидент, когда какой-то человек в штатском в отделе мне задавал вопросы интимного характера и прошерстил мой телефон. Он нашел папку 18+. При мне всё просматривали", - рассказала девушка, отметив что в ответ на ее возмущение из-за просмотра телефона силовик ее слегка ударил. "Потом состоялся суд, на котором мне назначили наказание административное — дво суток ареста. Они к тому времени уже прошли. Поэтому после суда меня отпустили", - рассказала она.

Саша не знает, когда ее поставили на профучет. "Но в 2023 году при пересечении границы российские пограничники задали вопрос, участвовала ли я в каких-то массовых акциях. Вероятно, в их базе что-то отображается. Но конкретно мне никто не говорил, состою ли я на учёте", - отметила она.

По ее словам, к ней несколько раз приходил участковый. "Пока я не заметила каких-либо ограничений. Из того что происходило, к мне в прошлом году раз три приходил участковый. Вызывал меня в участок, где предлагал подписать бумажку, что я не буду участвовать в каком-то предстоящем митинге. Я подписала", - рассказала Саша.

Профучёт сам по себе ни к каким юридическим последствиям для человека не ведет, заявил адвокат Тимофей Широков. "Профучёт - это чисто внутренняя, ведомственная тема. Логика профучета — облегчить работу правоохранительным органам по контролю за такими людьми. А тот, кто стоит на профучёте и не должен знать об этом. И юридических последствий для него не может быть. Но это обернули таким образом, что профучёт сам становится видом наказания", - рассказал он.

Другое дело, если человек уже наказанный за административное нарушение при участии в митинге вновь будет задержан и наказан за то же самое в административном порядке. "Это преюдиция, которая может привести к уголовного преследованию по статье о неоднократном нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (статья 212.1 Уголовного кодекса России)", - отметил Широков.

Материалы о протестах против мобилизации в СКФО и ЮФО собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Мобилизация и протесты". Также на "Кавказском узле" опубликована справка "Мобилизация: как протестует юг России".

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