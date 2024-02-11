Пользователи соцсети потребовали от властей Чечни разъяснительных бесед с фотомоделями

11 февраля 2024, 16:55

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Властям Чечни следует проводить разъяснительные беседы с фотомоделями и девушками в обтягивающей одежде, заявили пользователи соцсети после того, как министр Иса Ибрагимов отчитал шестерых блогеров за "развязность" и призвал молодежь не допускать непристойного поведения.

Министр Чечни по физкультуре, спорту и молодежной политике Иса Ибрагимов провел разъяснительную беседу с блогерами из Чечни о недопустимости "развязного поведения, которое порочит честь народа", сообщило 9 февраля "Чечня Сегодня".

"Наше общество ценит моральные нормы и традиции, которые формируют основу нашей культуры. Развязное поведение, оскорбляющее честь и достоинство чеченского народа, не только разрушает наши общественные ценности, но и оскорбляет наше национальное достоинство", - процитировало Ибрагимова агентство.

Министр отметил, что "каждый несет ответственность за свои действия и слова", особенно в блогосфере, где они могут оказать воздействие на множество людей. Поэтому, по его словам, "важно проявлять уважение к традициям и культуре, не допуская развязного и непристойного поведения".

При этом Ибрагимов подчеркнул, что подобные поступки будут строго наказываться в соответствии с законом и нормами чеченского общества. "Призываю чеченскую молодежь принять на себя ответственность за свои поступки и проявлять уважение к нашим общим ценностям. Только соблюдая традиции и собственную честь, мы сможем сохранить нашу культуру и наследие для будущих поколений. Помните, что каждый из нас является представителем народа и отражает его образ жизни и ценности в глазах мира", - приводятся в публикации слова министра.

Информагентство не уточнило, с кем из блогеров встретился Ибрагимов и какие действия стали поводом для беседы. Нет этой информации и в публикации самого Исы Ибрагимова, размещенной на его странице в Instagram*. Публикация министра проиллюстрирована серией фотографий, на которых показаны он сам и еще шесть человек, сидящих перед ним за столом в рабочем кабинете.

Публикация о встрече министра с блогерами размещена и в Instagram*-паблике "ЧП Грозный". По состоянию на 16.50 мск 11 февраля, под ней опубликовано 503 комментария, большинство из них на чеченском языке. Под публикацией самого министра к этому времени нет ни одного комментария.

Авторы некоторых комментариев на русском языке призвали расширить практику разъяснительных бесед. "Когда проведут беседу с девушками, которые носят одежду в обтяжку?" – написала, в частности, hava_baikhaeva. "Сколько их сейчас развелось", - согласился grozny_141.

"А почему не проводят беседу так называемыми моделями?.. Вот их надо остановить", – заявил idalovskiy. "И не только, про всех этих искусственных ботексов тоже неплохо было бы... остановить этот разврат", - написала vaynashka_france.

"Давно пора, многие блогеры и блогерши ведут себя недостойно… Смотреть бывает аж стыдно", - заметил khatuev_lema. "Правильно сделано, уважаю того кому пришло это в голову, так же и с женским полом нужно строго", - высказал мнение gruzoperevozki__king.

"Кавказский узел" писал также, что в ноябре 2023 года Иса Ибрагимов отчитал блогеров Асхаба Тамаева и Арби Эмиева за "недостойное чеченцев поведение". Тамаев ранее подвергался критике со стороны Екатерины Мизулиной из-за рекламы онлайн-казино.

Поводом для профилактической беседы главы Минспорта Чечни с Тамаевым и Эмиевым могли стать как публикация видео с использованием нецензурной лексики, так и размещение рекламы онлайн-казино, предположили пользователи соцсети. Участие в азартных играх и их реклама с точки зрения чеченских традиций и ислама запрещены и порицаемы, указали кавказовед Руслан Кутаев и исламовед Ринат Мухаметов.

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