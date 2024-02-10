Кадыров отчитался о раздаче денег и наград спортсменам

10 февраля 2024, 23:59

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Тренеры чеченских спортклубов получили по миллиону рублей, спортсменам выделено по 500 тысяч, а тренеру бойцовского клуба "Ахмат" также подарен автомобиль, отчитался глава Чечни, сообщив, что спортсмены поощрены за счет средств фонда Кадырова.

"Кавказский узел" сообщал, что Рамзан Кадыров не раз дарил дорогостоящие автомобили, в частности, от имени фонда имени Кадырова. 11 октября 2018 года глава Чечни поздравил дагестанского бойца Хабиба Нурмагомедова с победой над Конором Макгрегором и от имени фонда имени Кадырова вручил ему ключи от автомобиля Mercedes W222 стоимостью не менее шести миллионов рублей. Пользователи соцсетей, комментируя подаренный Нурмагомедову автомобиль, поспорили о необходимости дарить спортсменам столь дорогие подарки и напомнили о дотациях федерального центра и сборах в фонд имени Ахмата Кадырова. В декабре 2021 года автомобиль Mercedes от Кадырова получил дагестанский боец ММА Магомед Анкалаев. Некоторые из пользователей соцсетей сочли подарок избыточным, другие заявили, что Анкалаев его заслужил.

Глава Чечни Рамзан Кадыров отчитался сегодня о встрече "с именитыми спортсменами и тренерами", в которой приняли участие министр по физической культуре, спорту и молодёжной политике Иса Ибрагимов и его первый заместитель Ахмат Кадыров.

Глава Чечни сообщил, что наградил спортсменов и тренеров орденами Кадырова, среди них тренер бойцовского клуба «Ахмат» Мурад Бичуев, тренера по боксу Ханпаша Магомадов, тренер по дзюдо Асламбек Шахгириев, тренер по вольной борьбе Расул Джукаев, чемпион Absolute Championship Akhmat Абдул-Азиз Абдулвахабов. Медаль «За заслуги перед Чечней» получил президент Федерации бокса Чечни Рамзан Висмурадов.

Кадыров сообщил, что региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова выделил каждому тренеру по одному миллиону рублей, а спортсмену – по 500 тысяч. Также от фонда передан автомобиль Мураду Бичуеву, говорится в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале главы Чечни.

На приложенном к публикации видео Бичуев садится во внедорожник с надписью Yukon. GMC Юкон — полноразмерный внедорожник американской компании GMC. Как следует из информации на сайте auto.ru, стоимость новых автомобилей в салонах начинается от 13 499 000 рублей.

Напомним, Чечня входит в число лидеров по объему федеральной помощи. При этом федеральные дотации – не единственный источник финансирования Чечни. Все бюджетники в республике ежемесячно обязаны переводить на благотворительность в фонд имени Кадырова около 10% своих доходов, говорится в справке "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха".

Добавим также, что 13 ноября 2023 года 18-летний сын главы Чечни Ахмат Кадыров был назначен замминистра по физической культуре, спорту и молодёжной политике республики вопреки отсутствию законченного высшего образования, необходимого по закону для такого поста. В марте Ахмат Кадыров, которому тогда еще было 17 лет, лично встречался с Владимиром Путиным; встреча, как утверждалось, носила неофициальный характер. Знакомые с реалиями Чечни правозащитники расценили эту встречу как сигнал, что власть в Чечне и дальше будет передаваться по наследству.

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