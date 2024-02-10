Бойцы попросили Меликова построить дорогу. Стоп-кадр видео из Telegram-канале "Черновик" от 10.02.24, https://t.me/chernovik/67536

10 февраля 2024, 20:59

Бойцы из Дагестана попросили Меликова заасфальтировать дорогу в селе

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Власти много лет не могут заасфальтировать 8,5 километров дороги в селе Мугарты Дербентского района, заявили в видеообращение к главе Дагестана участники военной операции на Украине, попросив сделать дорогу. По их словам, если обращение останется без ответа, они намерены пожаловаться Путину.

"Кавказский узел" сообщал, что от участников специальной военной операции (СВО) на Украине из числа жителей Дагестана периодически звучат обращения к главе республики Сергею Меликову. Военнослужащие, находясь в зоне боевых действий, записывают видеообращения, в которых просят решить различные социальные проблемы в их родных населенных пунктах. Так, 10 сентября 2023 года  участники военной операции из Дербентского района уже обращались к главе Дагестана, бойцы из села Рубас попросили построить детсад в их селе.  Сельчане подтвердили, что это обращение обоснованно. Дагестанский журналист полагает, что обращения бойцов власти берут на особый контроль, потому участники военной операции используют этот формат и для решения проблем своих семей.

Бойцы из дагестанского села обратились к главе республики Сергею Меликову и главе Дербентского района Мавсуму Рагимову. "Мы, участники СВО, из села Мугарты Дербентского района обращаемся к вам в разрешении вопроса асфальтировании дороги Мугарты протяженностью 8,5 километров", - говорит на видео, которое опубликовал сегодня "Черновик", один из мужчин в военной одежде. Он зачитывает текст, глядя в экран телефона. Его лицо и лица двух других мужчин в военной одежде и с оружием в руках,  которые стоят рядом,  закрыты.

Он отметил, что в Великой Отечественной войне принимали участие более 100 жителей села, а на специальную военную операцию отправились 80 сельчан, среди которых есть убитые и раненые. При этом обещания, которые были даны сельчанам "50 лет назад" о строительстве дороги так и не выполнены.

"Неоднократные обращения, просьбы наших сельчан остаются незамеченными. Через территорию села проходит нефтепровод Баку - Грозный и эти организации выплачивают налоги многие годы, а также большая часть территории нашего села арендована ОАО "Дербентский завод игристых вин", который также платит налоги за использование земель Но,  к сожалению, неизвестно, куда уходят эти налоги в течение многих-многих лет", - сказал он, добавив, что налоги, по всей видимости, должны платить и предприятия, которые занимаются разработкой карьеров. "Наше село остается единственным на территории Дербентского района, где не асфальтирована дорога. В случае болезни жителей села скорая помощь отказывается ехать к нам", - зачитал обращение военный.

По его словам, если просьба не будет выполнена, участники военной операции намерены жаловаться Путину. "В случае неудовлетворения нашего обращения мы вам гарантируем и оставляем за собой право обратиться кк верховному главнокомандующему российской армии, главе государства Владимиру Путину", - заключил боец.

На 20.59 мск реакции на это обращение в Telegram-каналах Сергея Меликова и администрации Дербентского района не последовало.

"Кавказский узел" также писал, что участники военной операции на Украине не раз обращались к главе региона. так, 29 августа 2023 года участники СВО обратились к Меликову из-за мусорного полигона около бархана Сарыкум. 14 сентября в "Кавказский узел" поступило новое видеообращение участников военной операции из Кумторкалинского района к главе Дагестана в связи со строительством у бархана Сарыкум мусорного полигона. Они упрекнули главу республики, что он допустил реализацию такого проекта. 

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Примечание:

"Жители поселка Шамхал потребовали построить новую школу", "Часть спортзала обрушилась в дагестанской школе", "Прокуратура заинтересовалась отсутствием школы в дагестанском селе".

Автор: "Кавказский узел"

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