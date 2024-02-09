Назван мотив покушения на Ивана Карпенко

09 февраля 2024, 07:44

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Нападение на руководителя "Союза цыган Кубани" Ивана Карпенко стало результатом бытового конфликта, он уже исчерпан, рассказал родственник подозреваемого.

Как писал "Кавказский узел", 30 января стало известно, что председатель "Союза цыган Краснодарского края" Иван Карпенко получил ранение бедра в результате стрельбы в Краснодаре. Стрелявший в него Роман Маеров заявил после задержания, что открыл стрельбу из-за должности Карпенко, сообщили источники.

Иван Карпенко возглавляет Союз цыган Кубани чуть более года и за это время приложил усилия для объединения цыган и вовлечение их в общественную жизнь. Совершенное на него покушение не имеет отношения к его деятельности, заявили коллеги Карпенко. Владимир Маеров никогда не был на должности руководителя Союза цыган, пояснили они.

Речь в сообщениях о конфликте шла про двоюродного брата и полного тезку предпринимателя из Адыгеи Владимира Маерова, рассказал 8 февраля корреспонденту "Кавказского узла" предприниматель.

"О конфликте моего двоюродного брата с Иваном Карпенко мне известно. В день события они находились вместе на отдыхе, после чего между ними произошел конфликт на бытовой почте, о чем мой брат очень сожалеет. Но в настоящее время конфликт исчерпан между этими людьми", - рассказал Владимир Маеров.

Он добавил, что «все хорошо», уголовное дело закрыто, его брат на свободе. У самого Владимира Маерова "всегда были и остаются" хорошие отношения с Иваном Карпенко, подчеркнул предприниматель. "С Иваном Карпенко знаком, нахожусь с ним в хороших отношениях и никогда с ним не конфликтовал и тем более в него не стрелял и не задерживался полицией", - сообщил он.

По словам Маерова, сейчас он занимается проблемами своего дома и продолжает бороться в суде за сохранение постройки. «В настоящее время суд пересматривает ранее вынесенное решение и назначил повторную экспертизу. Когда она будет готова, то суд вновь приступит к рассмотрению дела", - сообщил Владимир Маеров.

Владимир Маеров в 2015 году приобрел земельный участок с домом у реки Кубань, а спустя шесть лет районные власти решили снести его. Маеров борется против сноса своего дома, мешающего строительству жилого комплекса.

Сотрудник пресс-службы краевого МВД по поводу конфликтной ситуации между цыганами Карпенко и Маеровым от комментариев отказался и рекомендовал «писать запрос».

Сам Иван Карпенко не откликнулся на просьбу корреспондента "Кавказского узла" прокомментировать конфликт или его прекращение.

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