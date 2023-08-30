Житель Адыгеи борется против сноса своего дома

30 августа 2023, 04:45

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Владимир Маёров из Адыгеи приобрел земельный участок с домом у реки Кубань, а спустя шесть лет районные власти решили снести его. По мнению Маёрова, на участок претендует крупный застройщик.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2019 года цыганский предприниматель Владимир Маёров жаловался на давление адыгейских силовиков. По его словам, в доме силовики провели обыск, его обвиняют в порче имущества сельхозпроизводителя, с которым, по его словам, они не имеет никаких дел.

Житель Адыгеи Владимир Маёров борется против сноса своего дома, мешающего строительству ЖК. Участок с готовым трехэтажным домом без отделочных работ был приобретен в 2015 году. И участок, и дом были в законном порядке зарегистрированы. Претензии к дому официально появились в мае 2021 года, а неофициально с 2019 года, когда началась активная застройка территории элитными ЖК. Дом оформлен на его дочь Рафаэлу, рассказал Владимир Маёров 29 августа корреспонденту «Кавказского узла».

По словам Маёрова, уже давно его пытаются убедить продать участок подешевле путем давления, ранее же, с начала его деятельности на посту заместителя муфтия Адыгеи и Краснодарского края, председателя общества цыган Краснодарского края и председателя общества мусульман-цыган России, на его бизнес также оказывалось давление.

«Когда в 2015 году мы приобрели участок в садоводческом товариществе «Здоровье», вокруг были поля. А сейчас там построили большой жилой комплекс, 16-этажки. У меня дом стоит на участке, но там из-за кадастровых ошибок наложение участков друг на друга. Мы подали в суд на исправление этого наложения <...> Вокруг меня эти дома, я им один мешаю. В мае 2021 года они подали в суд, что я не получал разрешение на строительство. Но я не и должен был, потому что это садоводство и тут строятся без разрешения до 2030 года», - рассказал Маёров.

По его словам, на него выходили «правоохранители», предлагая продать собственность «по дешевке». «Я не могу озвучивать их фамилии. Все знают, что эта компания (застройщик) связана с главой региона. Они это озвучивают, в том числе разговаривая со мной, но доказать это я не могу. Тут недалеко они построили еще большой комплекс, преграждая пожарные проходы к школе, так плотно они все настроили. Но об угрозе жизни и безопасности окружающих в администрации Тахтамукайского района в этом случае не беспокоятся. Строительная компания хотела купить мой участок и продолжает усилия. Администрация действует в их интересах, но я не смогу этого доказать. Они (администрация) оформили в собственность 20 метров береговой земли, закрывая глаза на то, что по федеральным законам это запрещено. На меня подавали иски на снос магазина <...> Постоянно идут проверки, бывает за два-три месяца две-три проверки», - рассказал Маёров.

В настоящий момент Маёровы добиваются отмены решений о сносе домостроения, а также назначения повторной экспертизы. Они хотят опровергнуть выводы экспертизы, проведенной по инициативе Тахтамукайского районного суда, в которой эксперт пришел к выводу о нарушениях экологических, строительно-технических и пожарных норм и ложных, как утверждает заявитель, выводов о заступах на земли общего пользования. «Мы написали в СУ СКР по Адыгее заявление на заведомо ложное заключение эксперта. Они должны назначить экспертизу в порядке, установленном УПК РФ. Мы ждем, чтобы экспертиза пришла и заключили, что мой дом не стоит на улице, что по факту между моим домом и соседним более 12 метров - никак не меньше шести метров. По факту до Кубани 31 метр, а можно строит не ближе 20 метров. У нас есть заключение, что санитарная зона – это 20 метров, которую они оформили в частную собственность, ограничив соседку [...] в доступе на участок», - рассказал Маёров.

Районные власти настаивают на сносе дома

18 мая 2021 года администрация Тахтамукайского района Адыгеи подала исковое заявление к Маёровой Рафаэле Владимировне «о сносе самовольной постройки», оспаривая законность капитального строения площадью 716 квадратных метров на территории площадью 782 квадратных с этажностью в пять этажей с учетом мансардного и используемого цокольного.

Администрация в исковом заявлении ссылается на положения Водного кодекса Российской Федерации, утверждает, что строением частично занята улица общего пользования, не соблюдены нормы Водного кодекса в части паводковых ограничений на близость расположения строений к воде, а также нормы по соседству с прилегающими к участку строениями. Просят суд обязать Маёрову снести строение в течение пяти дней с момента вступления такого решения в силу, ограничить любые операции по регистрации незаконно возведенного имущества с момента подачи иска.

12 апреля 2022 года определением судьи Тахтамукайского районного суда Адыгеи назначена судебная строительно-техническая экспертиза. Эксперт в заключении определил тип строения, как «индивидуальный жилой дом», площадь застройки экспертом определена в 293 квадратных метра, а общая площадь - в 716 квадратных метров. Площадь выступа экспертом установлена в 95 квадратных метров, строение частично размещено на земельном участке, предназначенном для эксплуатации улицы садового товарищества «Здоровье», утверждает эксперт.

Спорным объектом не соблюдаются нормы отступов согласно градостроительному зонированию и правилам землепользования и застройки МО «Старобжегокайское СП», в результате чего нарушены отступы от межевых границ, и, как следствие, противопожарные нормы, говорится в экспертизе (копия имеется в распоряжении «Кавказского узла»).

Также эксперт утверждает, что спорный участок не выполняет требования экологических норм, на момент исследования отступая от кромки воды на 26 метров при требовании в 30 метров.

Эксперт делает вывод, что допущены нарушения прав и законных интересов третьих лиц, а потому сохранение и эксплуатация этого объекта несет угрозу жизни и здоровью граждан.

12 июля 2022 года Маёрова провела экспертизу строения в ООО «Центр Судебной экспертизы «Аналитика». Согласно «Заключения специалиста №23» (копия имеется в распоряжении корреспондента «Кавказского узла»), спорный объект является трехэтажным индивидуальным жилым домом, соответствующим требованиям градостроительных, противопожарных и санитарно-эпидемиологических норм. Также эксперт пришел к выводу, что «здание не несет угрозу жизни и здоровью граждан».

Рецензия опровергла выводы экспертизы

Также 12 июля 2022 года эксперт ООО «Центр Судебной экспертизы «Аналитика» провела рецензию заключения первоначальной экспертизы. Она указала на нарушения при оформлении первоначальной экспертизы, а также нарушения нормативной документации. К примеру, эксперт использует градостроительные нормы и правила застройки для Старобжегокайского сельского поселения Тахтамукайского района, тогда как дом находится на территории дачного некоммерческого партнерства (ДНП) "Здоровье". Кроме того, как утверждает рецензент, "вывод о несоответствии расположения объекта ограничениям, установленным частью 15 статьи 65 Водного кодекса РФ, несостоятельны, так как указанные ограничения не распространяются на индивидуальные жилые дома". "Кроме того, экспертом указано неверное расстояние от объекта экспертизы до уреза воды реки Кубань: фактически оно составляет 31,85 метра, а не 26 метров», - говорится в рецензии.

Не входит в компетенцию эксперта и носит правовой характер и вопрос о законных интересах третьих лиц, отмечает рецензент. «В исследовательской части указаны ложные данные о фактических расстояниях от объекта экспертизы до смежных строений и уреза воды реки Кубань, в результате чего у лиц, оценивающих заключение, может сложиться ложное представление относительно обстоятельств, значимых для вынесения юридически важных решений», - говорится в заключении к рецензии.

Суд и апелляционная инстанция постановили снести дом

12 августа 2022 года Тахтамукайский районный суд Адыгеи вынес решение по иску МО «Тахтамукайский район» к Рафаэле Маёровой о признании самовольной постройкой и сносе частного домовладения. Маёрова в удовлетворении исковых требований просила отказать на том основании, что на приобретенном ею в 2015 году земельном участке был возведен жилой дом, регистрация изменений на который была произведена ФГБУ «ФКП Росреестра» по Адыгее в соответствии с законом. Сама Маёрова не производила никаких строительных работ. Кроме того, ответчик настаивала на том, что истцом пропущен срок исковой давности для подачи такого иска, в связи с чем требовала в удовлетворении требований отказать.

Суд положил в основу решения об удовлетворении требований Тахтамукайской администрации заключение строительно-технической экспертизы от 12 апреля 2022 года, согласно которой "посадка и размещение спорного объекта капстроительства не соответствуют градостроительным, экологическим и пожарным нормам в связи с нарушением отступов от межевых границ и отступов от уреза воды реки Кубань".

Суд также счел неубедительными доводы представленной экспертизы по заказу Маёровой, поскольку она была санкционирована одной из сторон, «заинтересованной в исходе дела», в связи с чем является «субъективным мнением».

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Адыгеи от 18 апреля жалоба Маёровой на решение Тахтамукайского райсуда также отклонена, при этом суд отменил само решение и вынес самостоятельное определение, повторяющее буква в букву решение, ранее вынесенное Тахтамукайским районным судом (копия обоих судебных актов имеется в распоряжении «Кавказского узла»).

Управление Федеральной службы судебных приставов по Адыгее возбудило исполнительное производство 21 июля. Предметом производства является признание дома самовольной постройкой. Также целью исполнительного производства заявлено прекращение права собственности Маёровой Рафаэлы на дом.

Для преодоления сроков исковой давности районные власти настаивают на опасности строение

Администрация Тахтамукайского района вмешалась в эту историю на основании некоей жалобы от участников садового товарищества, что стало основанием для подачи иска, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» представитель Рафаэлы Маёровой в суде, руководитель арбитражной практики ООО Юридическая компания "Золотое правило" Максим Кочура.

«Со слов моей клиентки мне известно, что строительная организация хотела выкупить земельные участки. Не сошлись по цене. В итоге началась война, были взаимные жалобы и в конечном итоге появился иск о сносе. Две судебные инстанции вынесли решение снести дом. Администрация предъявила иск спустя шесть лет после реконструкции, которую Маёрова, купившая дом, не осуществляла. Исковая давность на предъявления иска о сносе администрацией пропущена. Чтобы преодолеть препятствие в виде сроков давности, им надо, чтобы постройка была признана создающей угрозу жизни и здоровью лиц. В рамках судебного дела была проведена экспертиза. Эксперт написал, что расстояние между домом и соседним строением меньше шести метров. Реально там 12 метров. Мы приобщили видео в суд, где по рулетке 12 метров, размещали между строениями две машины. Мы просили повторные экспертизы в обеих инстанциях, но нам отказали», - рассказал юрист.

Сторона Маёровых надеется, что кассация укажет на явные противоречия выводов эксперта с представленными ими доказательствами и вернет дело на новое рассмотрение. Заседание в кассационном суде назначено на 3 октября, сообщил Кочура.

14 июля Маёрова подала кассационную жалобу в 4-ый кассационный суд общей юрисдикции на решение Тахтамукайского суда и апелляционное определение ВС Адыгеи.

Маёрова утверждает, что суд апелляционной инстанции существенно нарушил нормы процессуального прав, что привело к вынесению неправосудного решения. В частности, Маёрова утверждает, что при проведении судебной экспертизы самовольно было привлечено третье лицо, на основании чего были сделаны незаконные и необоснованные утверждения о заступе спорного домовладения на участок общего пользования (улицу). «Геодезические измерения, на основании которых установлен выступ (заступ) на 95,0 квадратных метров спорного объекта за границы земельного участка, не могут быть положены в основу заключения эксперта. Суды нижестоящих инстанций не дали надлежащую оценку доводам ответчика о том, что самовольное привлечение экспертом <...> некого инженера-землеустроителя, чье ФИО в заключении не указано, сведений о квалификации не представлено, лишило Маёрову Р. В. возможности заявить ему отвод», - говорится в жалобе.

Суд апелляционной инстанции проигнорировал доводы ответчика о том, что выводы эксперта относительно нарушения экологических норм неверны. «Экспертом указано, что нормами предусмотрен отступ в 30 метров от объекта до уреза воды, и что отступ спорного объекта до уреза воды – 26 метров, при этом не ссылается ни на закон, СНиП или приказ органа исполнительной власти, подтверждающий это утверждение. Суды нижестоящих инстанций приняли данный вывод эксперта и в судебных актах также написали, что спорный объект нарушает экологические нормы. Между тем, согласно части 6 статьи 6 Водного кодекса Российской Федерации полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования предназначается для общего пользования и составляет 20 метров. Такой же вывод содержится в ответе Управления по охране окружающей среды и природным ресурсам Адыгея, куда с запросом обратилась Маёрова», - говорится в жалобе, где отмечается, что реальное расстояние, определенное независимой экспертизой, составило 31,5 метра.

Ложными называются в жалобе и выводы эксперта о расстоянии между спорным объектом и зданиями, расположенными на соседних участках. В жалобе сообщается, что суд проигнорировал доводы ответчика о том, что на территориях садоводства специальных разрешений на любое строительство, не связанное с предпринимательской деятельностью, не требуется, и что на момент возведения дома и его реконструкции не требовалось получение разрешительный документации.

Маёрова просит кассационную инстанцию решение Тахтамукайского районного суда и суда апелляционной инстанции отменить и направить дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

Комментариями представителей администрации Тахтамукайского района по поводу ситуации с домом Маёровых "Кавказский узел" пока не располагает.

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