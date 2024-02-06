Покушение на Ивана Карпенко обеспокоило его коллег

06 февраля 2024, 10:11

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Иван Карпенко является председателем "Союза цыган Кубани" чуть более года и за это время приложил усилия для объединения цыган и вовлечение их в общественную жизнь. Совершенное на него покушение в Краснодаре не имеет отношения к его деятельности, и является вопиющим случаем, заявили его коллеги.

Как информировал "Кавказский узел", 30 января стало известно, что ранение бедра и перелом голеностопа получил в результате стрельбы в Краснодаре председатель "Союза цыган Краснодарского края" Иван Карпенко. Стрелявший в него заявил, что открыл огонь из-за должности Карпенко, сообщили источники.

Иван Карпенко находится на своем посту чуть более года, но уже многое сделал для объединения цыган Кубани, отметила руководитель Краснодарской краевой общественной организации "Общество русской культуры" Татьяна Брускова.

"Цыгане под его руководством участвуют почти во всех праздничных мероприятиях города. Они проводят яркие, запоминающиеся театрализованные представления. Организация реально действующая. Знаю, что он привлекал цыган из цыганского театра "Ромэн", они приезжали к нам с концертами из Москвы", – сказала Брускова корреспонденту "Кавказского узла".

Она добавила, что человек по фамилии Маеров, который, по данным источников стрелял в Ивана Карпенко, никогда не был на посту председателя общества цыган Краснодарского края.

Эти сведения подтвердил председатель правления ККОО "Центр национальных культур" Василий Чанба. "Владимир Маеров никогда не был на должности руководителя Союза цыган. До Ивана Карпенко был пожилой цыган, но он умер и года два организация оставалась без руководителя, пока не пришел Иван Карпенко. Он очень инициативный и интеллигентный молодой человек. Активно участвует во всех городских мероприятиях с членами "Союза цыган", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Карпенко преподает в университете и является образованным человеком, отметил Чанба. "То, что произошло – вопиющий случай. Но, как мне известно, он не связан с деятельностью Карпенко в центре национальных культур", – пояснил он.

Иван Карпенко остается в больнице, где проходит лечение. Ведется следствие, в которое члены общественных организаций вмешиваться не могут, заключил Василий Чанба.

Иван Карпенко, а также Владимир Маеров оказались недоступны для комментариев.

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