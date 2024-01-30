Иван Карпенко. Фото: kubanetnos.ru/ Иван Карпенко

30 января 2024, 11:27

Председатель "Союза Цыган Кубани" получил огнестрельные ранения в Краснодаре

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Ранение бедра и перелом голеностопа получил в результате стрельбы в Краснодаре председатель "Союза цыган Краснодарского края" Иван Карпенко. Стрелявший в него заявил, что открыл огонь из-за должности Карпенко, сообщили источники.

Стрельба на улице Гимназической в Краснодаре произошла 27 января, однако личности ее участников стали известны только сейчас.

Человек, получивший в результате стрельбы ранение бедра и перелом голеностопа – 32-летний председатель "Союза цыган Краснодарского края" Иван Карпенко. Стрелявший в него – 39-летний Роман Маеров, передал сегодня телеграм-канал "Краснодар | Телетайп".

Маерова задержали в Динском районе, ранее он был судим за убийство, хулиганство и причинение тяжкого вреда здоровью. Силовикам он пояснил, что стрелял в Карпенко из-за его принадлежности к "Союзу цыган Краснодарского края", а именно из-за его должности. Маеров арестован, сказано в сообщении.

Ивану Карпенко врачами была оказана первая медицинская помощь, после чего его госпитализировали. Роман Маеров признался, что купил пистолет в Адыгее, а после перестрелки выбросил его. Выяснилось, что он произвел в Карпенко пять выстрелов, при этом было три попадания. В отношении Маерова возбуждено уголовное дело о хулиганстве, совершенном с применением оружия, сообщила 29 января "Живая Кубань".

На 11.25 мск 30 января на сайте следственного управления СКР по Кубани и на сайте управления МВД по Краснодарскому краю нет информации о перестрелке в Краснодаре с участием председателя "Союза цыган Краснодарского края".

Часть 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство, совершенное с применением оружия" предусматривает до семи лет лишения свободы".

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Примечание:

"Человек погиб в перестрелке у краснодарского рынка", "Участники драки со стрельбой в Краснодаре сообщили подробности пыток силовиками", "Арестованы трое задержанных после стрельбы в Краснодаре".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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