06 февраля 2024, 17:53

Суд в Грозном приговорил мобилизованного из Волгограда к пяти годам колонии

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Грозненский гарнизонный военный суд приговорил к реальному сроку в колонии мобилизованного жителя Волгограда Максима Гальченко за полуторамесячное отсутствие в части.

"Кавказский узел" писал, что самовольное оставление части мобилизованным расценивается как преступление военнослужащего, и отмечается тенденция к ужесточению наказания, отметили правозащитники. Они подчеркнули, что нередки стали сроки в пять лет и более.

Мобилизованный житель Волгограда Максим Гальченко с опозданием вернулся в часть из отпуска, сообщила сегодня пресс-служба Грозненского гарнизонного военного суда. "9 июня 2023 года Гальченко, будучи призванным на военную службу по мобилизации (...) без уважительных причин не прибыл из отпуска на службу в воинскую часть и стал проживать дома в Волгограде, 24 июля 2023 года Гальченко добровольно прибыл в расположение воинской части", - говорится в сообщении на сайте суда

Гальченко признан виновным  в самовольном оставлении части в период мобилизации (часть 5 статьи 337 УК РФ) и приговорен к пяти годам колонии  общего режима.

Как следует из карточки дела на сайте суда, оно поступило в суд 13 ноября 2023 года, приговор вынесен 2 февраля.

"Кавказский узел" писал, что 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина. 24 сентября 2022 года, после объявления мобилизации, в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации.

Ужесточение в России законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство, констатировали ранее опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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