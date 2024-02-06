Убийство подполковника стало следствием безнаказанности силовиков в Чечне

06 февраля 2024, 17:10

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Силовики имеют право применять оружие в случае угрозы для общества, отметили юристы, комментируя информацию об убийстве в Грозном подполковника Альберта Атмурзаева. В Чечне сотрудники силовых структур чаще используют оружие, чем в других регионах России и Северного Кавказа, что связано как с двумя войнами, так и разрешением Кадырова "стрелять в лоб" в тех, кто не подчиняется полиции, подчеркнули опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты и правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", по данным источников, подполковник Альберт Атмурзаев умер в ЦРБ Грозного после того, как силовики открыли огонь по его машине из-за отказа подчиниться их требованию остановиться. По данным на 17.10 мск 6 февраля официальные структуры не подтвердили и не прокомментировали эту информацию.

Силовики в Чечне используют оружие чаще, чем в других регионах Северного Кавказа, считает глава комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина*. "Это связано, в первую очередь, с двумя войнами. У народа есть оружие, наличие оружия – признак уровня человека. Кроме того, руководством республики поощряется насилие силовиков. Вот все это привело к тому, что здесь силовики чаще применяют оружие", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, когда руководство не требует минимального урона при работе силовиков, то это создает атмосферу безнаказанности. "Глава республики недавно давал приказ стрелять в лоб, если кто-то не подчиниться полиции. Вот результат, они и постреляли. А почему человек не остановился? Тут причины могут быть разные. В том числе и то, что опасаются этих молодчиков независимо от высокого ранга", - отметила она.

30 октября 2023 года глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о предотвращении массовых беспорядков в Чечне, схожих с событиями в Махачкале. По его словам, антисемитские акции в республике удалось предотвратить при помощи масс-медиа, которые "предостерегли жителей". 31 октября 2023 года Кадыров дал указание силовикам задерживать зачинщиков беспорядков. В случае если человек проигнорирует распоряжение полиции, то убивать его - "три предупредительных выстрела в воздух" и четвертый выстрел "в лоб", распорядился глава республики.

Полковник МВД в отставке Амир Колов подчеркнул, что закон не позволяет стрелять на поражение, если нет реальной угрозы жизни и здоровью силовиков. "Игнорирование требований полиции или Росгвардии не дает право сотрудникам стрелять на поражение, если это не представляло угрозы для жизни и здоровья сотрудников органов внутренних дел или сотрудники не обладали информацией о нахождении в транспортном средстве опасного преступника. Меры безопасности должны быть соразмерными допущенным человеком нарушениям и не допускается их превышение", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, подполковник элементарно мог не услышать или заметить сигналы силовиков. "В данном случае водитель мог по разным обстоятельствам не заметить сигналы со стороны полиции и подумать, что поскольку он сам сотрудник и его знают почти все другие сотрудники не принять в свой адрес требования полиции или по иным причинам не представляющим общественной опасности не оценить реальную угрозу свей жизни и здоровью или правам и свободам со стороны сотрудников органов внутренних дел", - отметил он.

Колов добавляет, что в регионах Северного Кавказа силовики прибегают к оружию чаще, чем в других регионах России. "Такая специфика, конечно, есть. Такая ситуация сложилась из-за многолетней работы госорганов по поддержанию на Северном Кавказе режима контртеррористической операции", - указал он.

Московский адвокат, бывший сотрудник МВД РФ Евгений Черноусов отметил, что сначала должен прозвучать предупредительный выстрел. "Согласно закону, сотрудник обязан предупредить соответствующих лиц о своем намерении применить против них огнестрельное оружие. Таким предупреждением может быть выстрел чаще всего вверх, чтобы избежать ранения людей. Если это, грубо говоря, не помогает, то закон позволяет стрелять в сторону лица, который отказывается выполнять законные требования силовика, что в свою очередь может иметь угрозу для жизни окружающих", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

При этом он тоже отмечает, что силовики должны стрелять, если действительно была угроза для общества. "Это уже выясняется в ходе служебной проверки или следствия. Важно доказать, что действия подполковника несли угрозу для окружающих. Если этот факт не будет доказан, то действия силовиков по части выстрелов будут необоснованными", - подчеркнул он.

Силовики имеют право применять оружие для остановки транспортных средств, отметил юрист Центра защиты прав человека "Мемориал". "Согласно статье 21 Федерального закона "О войсках национальной гвардии" сотрудник нацгвардии имеет право применять оружие для остановки транспортного средства, путем его повреждения, если водитель отказывается остановиться, несмотря на законные требования военнослужащих", - сказал юрист корреспонденту "Кавказского узла".

По словам специалиста, соответствие действий силовиков букве закона должно быть выявлено в результате тщательного расследования. "Если это происшествие, действительно, имело место, то ситуацию должен проверять на наличие признаков преступления следственный орган, в частности устанавливать законность требования силовиков, выяснять по какой причине пуля попала в водителя, производился ли выстрел с целью повреждения транспортного средства или прицельно в водителя и так далее", - указал юрист.

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