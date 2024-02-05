05 февраля 2024, 11:34

Источники сообщили об убийстве офицера полиции в Грозном

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Подполковник МВД Альберт Атмурзаев умер в ЦРБ Грозного после того, как росгвардейцы открыли огонь по его машине из-за отказа подчиниться их требованию остановиться, сообщили источники.

По данным источников, силовики в Грозном открыли огонь по машине 39-летнего начальника управления по работе с личным составом временной оперативной группировки органов и подразделений МВД, подполковника Альберта Атмурзаева после того, как он отказался подчиниться их требованиям остановить автомобиль.

Атмурзаев ехал на Mitsubishi Pajero около стадиона "Ахмат-Арена", силовики неоднократно требовали от него остановиться, затем дважды выстрелили в воздух и один раз в машину. Пуля попала Атмурзаеву в голову. Он умер в больнице, передал сегодня телеграм-канал "Сапа".

Инцидент произошел вечером 4 февраля. Машину Атмурзаева попытались остановить сотрудники Росгвардии. После ранения подполковник был госпитализирован в ЦРБ Грозного, уточнил телеграм-канал " Baza".

На 11.30 мск на сайте управления МВД по Чечне, на сайте следственного управления СКР по республике, а также на сайте прокуратуры Чечни нет информации о гибели Альберта Атмурзаева.

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"Чеченские силовики публично отчитали водителя за нарушение двухлетней давности", "Правозащитники раскритиковали силовиков в Курчалое за профилактические беседы", "Возвращение земляков из Москвы выявило неправовые методы чеченских силовиков".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

05 февраля 2024, 11:07

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