Контрактник из Пятигорска убит на Украине

06 февраля 2024, 14:57

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Олег Гончаров погиб на Украине, сообщила глава Пятигорска. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 273 военных из Ставропольского края.

Как писал Кавказский узел", Эльмир Ибрагимов стал 272-м жителем Ставропольского края, гибель которого на Украине подтвердили власти.

3 января в ходе специальной военной операции погиб Олег Гончаров, сообщила сегодня мэр Лермонтова Елена Кобзева. Он окончил школу имени Лермонтова №1, служил в президентских ракетных войсках. В 2014 году подписал свой первый контракт, затем служил в ЧВК "Вагнер". Был дважды ранен. Последний контракт заключил в Пятигорском военкомате. Ему было 33 года, говорится в сообщении в Telegram-канале главы города.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 273 бойцов из Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

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