06 февраля 2024, 14:57

Контрактник из Пятигорска убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Олег Гончаров погиб на Украине, сообщила глава Пятигорска. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 273 военных из Ставропольского края.

Как писал Кавказский узел", Эльмир Ибрагимов стал 272-м жителем Ставропольского края, гибель которого на Украине подтвердили власти.

3 января в ходе специальной военной операции погиб Олег Гончаров, сообщила сегодня мэр Лермонтова Елена Кобзева. Он окончил школу имени Лермонтова №1, служил в президентских ракетных войсках. В 2014 году подписал свой первый контракт, затем служил в ЧВК "Вагнер". Был дважды ранен. Последний контракт заключил в Пятигорском военкомате. Ему было 33 года, говорится в сообщении в Telegram-канале главы города.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 273 бойцов из Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Подтверждена гибель на Украине росгвардейца со Ставрополья", "Ефрейтор из Ставрополя погиб на Украине", "Пять бойцов со Ставрополья погибли в военной операции на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

06 февраля 2024, 14:22

06 февраля 2024, 13:57

  • Наталья Дорожнова обжаловала штраф за повторную дискредитацию армии

    Активистка из Волгограда Наталья Дорожнова обжаловала в областном суде решение районного суда, наложившего на нее штраф за повторную дискредитацию военных. Данные статистики подтверждают, что шансы отмены штрафа высоки, отметила юрист правозащитного проекта "ОВД-Инфо"* Мария Чащилова.

06 февраля 2024, 13:22

  • Автор жалобы на Доного арестован в Ростове-на-Дону

    В Ростове-на-Дону арестован директор ставропольской школы закрытого типа Степан Любенко по делу о незаконном использовании труда воспитанников и халатности, повлекшей причинение вреда здоровью. Любенко стал известным после того, как ранее написал жалобу на дагестанского историка Хаджи Мурада Доного с требованием проверить его на экстремизм.

06 февраля 2024, 12:27

06 февраля 2024, 11:32

  • Зарема Мусаева переведена в другую колонию

    Суд в Пятигорске перенес на месяц рассмотрение обжалования приговора Зареме Мусаевой из-за отсутствия у нее возможности принять участие в судебном заседании по видеоконференцсвязи. Адвокат Мусаевой узнал сегодня, что ее переводят в другую колонию.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи