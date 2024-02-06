Участники митинга в Тбилиси потребовали отставки министра культуры

06 февраля 2024, 05:40

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В Тбилиси представители творческих профессий провели акцию протеста, на которой потребовали отправить в отставку министра культуры Тею Цулукиани.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2022 года участники акции протеста в Тбилиси заявили, что министр культуры Грузии Тея Цулукиани увольняет сотрудников подведомственных учреждений, которые выказали недовольство ее политикой. Увольнения оспорили не менее 70 работников сферы культуры, некоторым из них удалось отстоять свои права в судах. В августе 2023 года группа грузинских литераторов возмутилась решением Цулукиани уволить главу Дома писателей Грузии Нату Ломоури. 9 января члены профсоюза науки, образования и культуры в обращении к правительству обвинили Цулукиани в репрессиях и нарушении прав человека.

На проспекте Руставели в Тбилиси прошел 5 февраля митинг, участники которого потребовали уволить министра культуры Тею Цулукиани. Протестующие держали в руках плакат с надписью "Цулукиани не должна быть министром культуры!", передает корреспондент "Кавказского узла".

Участие в акции приняли работники разных сфер культуры, они призвали депутатов вынести вотум недоверия Цулукиани и потребовали от службы государственного аудита проверить деятельность министерства культуры. Акция была приурочена к обсуждению деятельности министра культуры в парламенте страны. «Оставив Тею Цулукиани в системе, вы поддержите необратимое разрушение культурной идентичности страны, объявленный профессионалам террор и полную культурную изоляцию страны. Она не должна быть назначена министром во второй раз», - сказано в заявлении, которое цитирует "Формула".

Напомним, что 2 февраля Ираклий Кобахидзе, выбранный кандидатом на пост премьер-министра Грузии, представил парламенту на утверждение состав кабмина. Почти все министры сохранили свои посты, в том числе Тея Цулукиани.

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