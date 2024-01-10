Деятели науки и искусств обвинили министра культуры Грузии в репрессиях

10 января 2024, 05:16

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Министр культуры Грузии Тея Цулукиани проводит репрессивную политику, нарушает права людей, заявили члены профсоюза науки, образования и культуры в обращении к правительству. Они также потребовали предоставить учреждениям сферы культуры автономию.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2022 года участники акции протеста в Тбилиси заявили, что министр культуры Грузии Тея Цулукиани увольняет сотрудников подведомственных учреждений, которые выказали недовольство ее политикой. Увольнения оспорили не менее 70 работников сферы культуры, некоторым из них удалось отстоять свои права в судах. В августе 2023 года группа грузинских литераторов возмутилась решением Цулукиани уволить главы Дома писателей Грузии Нату Ломоури.

Члены профсоюза науки, образования и культуры Грузии осудили и выступили против действий министра культуры Теи Цулукиани. Обращение к общественности и правительству подписали 430 человек. Они потребовали, чтобы министр была привлечена к ответственности за нарушения и несправедливость.

"Мы, члены профсоюза работников науки, образования и культуры Грузии, ученые, деятели искусства, педагоги, работники сферы культуры и представители грузинского общества осуждаем и категорически выступаем против репрессивной, целенаправленно разрушительной, антинациональной, антисоциальной и безоговорочной политики министра Цулукиани", - говорится в заявлении, авторы которого обвинили министра в "систематических нарушениях фундаментальных прав человека, Трудового кодекса", а также "притеснении и давлении на людей".

Они потребовали привлечь Цулукиани к ответственности за ряд нарушений, в частности, за ухудшение состояния фресок монастыря Гелати, увольнение сотен работников, нарушения трудового законодательства. "Мы также требуем предоставить учреждениям сферы культуры профессиональную автономию, продолжить бесперебойную реализацию научных, образовательных, художественных и выставочных проектов, выдать разрешения на археологические раскопки в соответствии с законом, прекратить репрессии и полностью восстановить права работников сферы культуры", - говорится в обращении.

Один из подписантов заявления, палеоантрополог Николоз Цикаридзе, комментируя в соцсети текст обращения, назвал политику Цулукиани "разрушительной и бесчеловечной". "Грузинская мечта" ты отпустишь эту даму или это безумие будет продолжаться? Мы не остановимся", - написал он.

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