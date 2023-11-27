Специалисты встревожены сохранностью фресок Гелатского монастыря

27 ноября 2023, 01:22

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Купол храма в Гелати так и не удалось накрыть временной кровлей для защиты фресок, пострадавших от воздействия дождевой воды. В некоторых случаях состояние настенной живописи является критическим, заявили члены Комитета по реабилитации монастыря.

Как сообщал "Кавказский узел", 31 января эксперты Национального центра истории грузинского искусства и охраны памятников заявили, что проблемы реставрации Гелатского монастыря не решаются, а принятые меры не помогают. Министерство культуры Грузии не привлекает к сотрудничеству ученых, отметили они.

Гелатский монастырь Богородицы близ Кутаиси - наиболее значительный средневековый монастырь в Грузии, центр церковной и культурной жизни, резиденция католикоса со второй половины XVI века до 1814 года, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1994 года. Храм Богородицы был построен до 1125 года и еще пять лет украшался мозаикой в византийском стиле, которая считается лучшей на Южном Кавказе, информирует агентство "Новости-Грузия". В XIII веке к монастырскому ансамблю добавились церкви Св. Николая и Св. Георгия, а также трехъярусная звонница. Стенопись относится к разным периодам грузинской истории, с XII по XVIII век; особенно примечательны портретные изображения венценосных особ. Прежде в монастыре сохранялось немало ценных икон и предметов прикладного искусства; в советское время они были изъяты и распределены по музеям.

Искусствоведы заявили 26 ноября, что ситуация с монастырским комплексом Гелати вызывает тревогу. В частности, из-за того, что купол храма не удалось закрыть временной крышей. От этого, в том числе, зависит и ситуация внутри храма.

По словам главы Совета Гелати, генерального директора Национального музея Грузии Давида Лорткипанидзе, главная цель реставраторов сейчас - просушить стены храма, а на это уйдут годы. "Был создан очень детализированный проект временного перекрытия, что позволит впоследствии исключить все процессы, которые происходили ранее. Завершен проект по устройству временной кровли <...> Однако основная часть его конструкции находится в стадии изготовления. Его контролируют немецкие инженеры. Рекомендация заключается в том, что высушивать внутреннюю часть храма нужно постепенно. Весной мы увидим уже временное перекрытие, которое готовится сейчас. Тогда начнется и очень детальная работа как над мозаикой, так и над настенной живописью", - приводит его слова "Пирвели".

В начале ноября Комитет по реабилитации Гелати представил отчет о проделанной работе с весны. По словам специалистов, процесс поражения в Гелати активен, состояние в отдельных частях храма критическое. «Исследования подтверждают, что процесс поражения в Гелати все еще активен и продолжается. Особенно в местах, где был нанесен ущерб. В некоторых случаях состояние фресок является критическим, требуется срочное вмешательство для его сохранения». – рассказала реставратор Лела Ниношвили журналу "Табула".

В отчете, представленном экспертами, говорится, что комиссия подготовила два инженерных решения для покрытия Гелати временной кровлей. Кроме того, в документе отмечается, что, несмотря на «тяжелую реальность», переговоры с экспертами высшего уровня по настенной живописи и консервации мозаики прошли успешно. "Группа по консервации живописи активно готовится к проведению научно-исследовательских и испытательных работ, поэтому начата работа по закупке соответствующих материалов и оборудования для консервации", - указано в отчете.

Реставраторы отметили, что созданы точные графические схемы росписи стен и оригинальная технология.

В январе 2022 года часть крыши монастырского комплекса обрушилась после сильного снегопада. Памятник культурного наследия находится в плачевном состоянии, вода может повредить старинные фрески, заявили эксперты. Были оштрафованы и отстранены от дальнейшей реконструкции здания две компании, а к работам привлекли третью компанию. Эксперт ЮНЕСКО связал повреждение древних фресок с неправильной реставрацией кровли.

В октябре 2022 года министр культуры заявил, что из-за просочившейся через неправильно отреставрированную кровлю дождевой воды в Гелатском монастыре начала разрушаться мозаика XII века с ликом Богоматери. В конце ноября 2022 года активисты провели акцию протеста с требованием спасти монастырь.

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