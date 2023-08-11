Грузинские литераторы возмущены увольнением директора Дома писателей

11 августа 2023, 01:59

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Глава Дома писателей Грузии Ната Ломоури уволена по решению министра культуры Теи Цулукиани, ее должность займет депутат от партии "Грузинская мечта" Кетеван Думбадзе. Писатели, переводчики и издатели возмущены этим решением и отказываются признавать Думбадзе новым руководителем учреждения.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2022 года участники акции протеста в Тбилиси заявили, что министр культуры Грузии Тея Цулукиани увольняет сотрудников подведомственных учреждений, которые выказали недовольство ее политикой. Увольнения оспорили не менее 70 работников сферы культуры, некоторым из них удалось отстоять свои права в судах.

Грузинские литераторы выступили выступили против назначения депутата от «Грузинской мечты» Кетеван Думбадзе главой Дома писателей. Согласно приказу министра культуры Грузии, Думбадзе должна занять этот пост с 4 сентября. Предыдущий руководитель Дома писателей, Ната Ломоури, уволена.

"Категорически неприемлемо принятое министром решение о назначении в закрытом режиме руководителя такого учреждения, как Дом писателей, по партийному признаку. Это отвратительное выражение советской тоталитарной традиции", - говорится в заявлении 80 литераторов, которое цитирует "Новости-Грузия".

Политически мотивированным назначением «Грузинская мечта» добавила новую штаб-квартиру к партийным офисам, в Дом писателей вернется "дух Союза писателей советских времен", заявил писатель Лаша Бугадзе в эфире "Мтавари архи".

Писатель Арчил Кикодзе выразил поддержку уволенной руководительнице Дома писателей. «Моя любовь и солидарность с Наташей Ломоури и всей командой Дома писателей. Я не открывал дверь этого здания до прихода Наташи, и не открою ее, если другой коллектив встретит меня вместо преданных своему делу профессионалов», - написал он в социальной сети.

"Нужно было бы заменить эту однопартийную монополию. Без коренных изменений мы потеряем не только независимые институты, но и Грузию в целом. Приложив больше усилий, мы должны говорить о новых альтернативах в культуре, образовании, экономике. Создать новую повестку, новые союзы, где представители разных сфер будут ясно видеть себя. Будущее таких союзов – это наше будущее", - написал поэт Рати Амаглобели.

Сама Ломоури заявила в эфире "Мтавари архи", что решение Минкультуры о ее увольнении не стало для нее неожиданным.

Ната Ломоури - основатель и управляющий директор Тбилисского международного литературного фестиваля. При ее активном участии была проведена реставрация здания Дома писателей, создан Мемориальный музей Давида Сараджишвили, Музей репрессированных писателей и «Комната писателя» Екатерины Габашвили.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.