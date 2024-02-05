Фонд "Инсан" отчитался о раздаче помощи беженцам в секторе Газа

05 февраля 2024, 20:42

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Волонтеры фонда "Инсан" раздают горячую еду и оказывают помощь в лагере беженцев, который расположен на юге сектора Газа, сообщил фонд и отчитался о закрытии очередного сбора на нужды палестинцев.

Как писал "Кавказский узел", 1 февраля правительство Дагестана сообщило, что благотворительные фонды собрали 35 миллионов рублей для ежемесячной помощи переселенцам из Палестины, в том числе 20 миллионов рублей фонд "Инсан" и 15 миллионов рублей - благотворительный фонд "Надежда".18 января правительство Дагестана сообщило, что дополнительно выделило 15 миллионов рублей на проживание и питание палестинских беженцев, которые находятся в пункте временного размещения. На базе отдыха под Махачкалой проживают 157 человек, прибывших из сектора Газа, в том числе 82 ребенка.

21 ноября 2023 года власти Дагестана заявили, что готовы принять до 200 беженцев из Палестины, на их размещение выделено 8,2 миллиона рублей. Более 30 переселенцев готовы работать в Дагестане, в основном в сфере здравоохранения, отчитался глава Минтруда республики. 12 переселенцев из Палестины попросили зачислить их в вузы для получения бесплатного высшего образования в Дагестане.

Фонд "Инсан" сообщил сегодня о раздаче гуманитарной помощи в лагере беженцев на юге сектора Газа. "150 палестинцев, находящихся в лагере беженцев на юге Газы, получили горячую еду. Раздачу осуществлял волонтер Инсана в Газе Весам Шаладан", - говорится в сообщении в Telegram-канале фонда от 4 февраля. На видео, приложенном к публикации, мужчина вручает пакеты людям в палаточном лагере.

Фонд также сообщил, что "очередной сбор для жителей Палестины закрыт", не уточнив сумму сбора. "На сегодняшний день мы занимаемся реализацией собранных средств для пострадавших в секторе Газа", - говорится в сообщении.

На сайте фонда указано, что в рамках очередного сбора собрано 50 001310 рублей для жителей Палестины. Дата окончания сбора в сообщении не указана.

Напомним, 19 октября 2023 года дагестанский фонд "Инсан" объявил о сборе средств для палестинцев, а уже на следующий день отчитался, что собрано 20 миллионов рублей. 3 ноября глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что для помощи палестинцам собрано более 90 миллионов рублей, 20 ноября из Дагестана были отправлены первые 30 тонн гуманитарной помощи палестинцам. 11 ноября фонд "Инсан" сообщил об сборе помощи для палестинцев, которые находятся в Египте.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября 2023 года с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа. С 7 октября 2023 года в секторе Газа погибли 26 637 человек, еще 65 387 получили ранения, сообщил 29 января телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на министерство здравоохранения Палестины. Израильское агентство социального обеспечения опубликовало данные о 1139 погибших, в том числе 695 мирных жителей, включая 36 детей, сообщило France 24 15 декабря 2023 года. Израиль заявляет, что 132 человека остаются пропавшими без вести после того, как были доставлены в сектор Газа во время атак "Хамаса" 7 октября. Из них 25 считаются погибшими. Ранее "Хамас" освободил 105 заложников, сообщило 9 января BBC, опубликовав поименный список людей, которые остаются в заложниках. "Кавказский узел" не может проверить достоверность данных о числе жертв и заложников.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим, в частности, в США и Евросоюзе. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

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