Требование оправдать подозреваемого в убийстве Мутаева вызвало спор в соцсети

05 февраля 2024, 08:43

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Надырхан Кадырханов совершил убийство бойца ММА Магомедрасула Мутаева, так как находился в состоянии аффекта после того, как тот издевался над ним вместе со своими знакомыми. Кадырханов должен быть оправдан, сказано в петиции, опубликованной на сайте Change.org. Часть жителей Дагестана, комментируя петицию в соцсети, поддержала ее, а другая часть потребовала расследовать дело по закону.

Как информировал "Кавказский узел", 31 января боец ММА Магомедрасул Мутаев умер по пути в больницу после того, как получил несколько огнестрельных ранений около своего дома в Махачкале. Источники назвали предполагаемым мотивом убийства месть. 4 февраля стало известно, что следствие считает, что причиной убийства Мутаева стала личная неприязнь.

1 февраля МВД Дагестана сообщило, что по подозрению в убийстве Мутаева разыскивается 18-летний Надырхан Кадирханов. Вечером 3 февраля силовики отчитались о его задержании. Ранее источники сообщили, что причиной убийства Мутаева могли стать издевательства. Односельчане человека, подозреваемого в убийстве Мутаева, рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что он всегда был хорошим парнем, и что им не верится, что он мог убить человека из-за устного конфликта.

На сайте Change.org 3 февраля была опубликована петиция с требованием оправдать Надырхана Кадырханова. "Его действия были вызваны экстремальной ситуацией самозащиты от жестокого насилия. Мы призываем власти учесть все обстоятельства этого дела и обеспечить справедливость для Надырхана", – отметила в петиции ее автор Виолетта Фандеева.

Она считает, что Кадырханов убил Мутаева в состоянии аффекта, так как был вынужден защищать свою честь и достоинство от издевавшегося над ним Мутаева и его компании из 15 человек. "Они били его, тушили сигарету о его тело, выстрелили в пах, облили зелёнкой", – заявила Фандеева. Она назвала подобные издевательства "ужасной историей", добавив, что никто не имеет права издеваться над человеком, унижать его и принижать достоинство.

На 08.40 мск 5 февраля петиция с требованием оправдать Кадырханова набрала 5864 голоса.

Пост о том, что на сайте Change.org опубликована петиция в поддержку Кадырханова, был размещен сегодня ночью в соцсети "ВКонтакте" в паблике "Голос Дагестана", на который подписаны более 186 тысяч пользователей. На 08.40 мск эта запись набрала 325 отметок с реакцией пользователей и 222 комментария. Часть их авторов высказалась в поддержку Кадырханова.

"Не будет оправдательного или снисхождения, мое мнение. Показательно дадут максимальный срок, чтобы молодежь не начала по поводу и без повода стрелять из-за перепалок", – считает пользователь с ником Том Харди.

"Не думаю, что мнение людей изменит сложившуюся ситуацию", – высказала схожее мнение Марина Самылова.

"Кто-то кого-то наказывает. И в этом и в том случае сообщили бы в полицию и всё. Возомнили себя мстителями", – написал Иван Иванов.

Другая часть пользователей потребовала расследовать дело по закону. "А зачем петиция? Он осознанно убил человека, пусть отвечает за свои поступки. Как и положено", – отметил Али Алиев.

"Я посмотрел бы как вы эту петицию подписывали, если он вашего близкого так расстрелял. Человека нет в живых, а его как только ни оклеветали и ни назвали, не имея достоверных сведений. Или я не прав? Убил человека, пусть теперь отвечает. Каждый должен отвечать за свои поступки", – подчеркнул Ислам Ахмедов.

"Пусть отвечает, он человека убил", – написал пользователь с ником Antonio Banderos.

Напомним, Магомедрасул Мутаев считался одним из наиболее ярких учеников Абдулманапа Нурмагомедова, отца бойца ММА Хабиба Нурмагомедова. Мутаеву пророчили большое будущее в смешанных единоборствах. В ММА Мутаев успел провести всего один бой в ноябре 2023 года в Москве в рамках турнира AMC Fight Nights 122. Он выступал против Эльгюна Юсибова и одержал победу, сообщили 1 февраля "Известия".

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