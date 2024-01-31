Саралиев отчитался о самом крупном обмене пленными с Украиной

31 января 2024, 19:11

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Произведен обмен пленными с Украиной по формуле 195 на 195, это самый крупный обмен с начала военной операции, сообщил депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев.

Как сообщал "Кавказский узел", депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев 3 января заявил, что 75 российских военных удалось вернуть из украинского плена без обмена и 173 пленных возвращены по обмену. Военные возвращены из плена при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов, отчиталось в тот же день Минобороны России. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики поспорили о роли Кадырова в этом обмене. По мнению ряда из них, Кадыров имеет налаженные связи на Ближнем Востоке и мог сыграть роль в привлечении Объединенных Арабских Эмиратов к обмену пленными. Их оппоненты уверены, что у ОАЭ и России налажены контакты и без главы Чечни, а если бы Кадыров приложил руку к организации обмена, он бы использовал это для пиара.

Депутат Госдумы от Чечни, представитель парламентской координационной группы по вопросам специальной военной операции Шамсаил Саралиев отчитался сегодня об очередном обмене пленными. "Сегодня силами Минобороны РФ проведен обмен военнопленными 195/195. Это самый крупный обмен за все время", написал он в своем Telegram-канале.

Саралиев подчеркнул, что только за январь "возвращено из украинского плена 443 российских бойца".

На приложенной к публикации видеозаписи видны три автобуса. Освобожденные военнослужащие передали приветы родным и поблагодарили Минобороны за обмен. "Не верили", - сказал один из них.

Минобороны России отметило, что на Украину переданы "ровно 195 военнопленных ВСУ". Обмен состоялся при посредничестве "гуманитарного характера" Объединенных Арабских Эмиратов, говорится в Telegram-канале ведомства.

"Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь", - сообщило Минобороны.

6 июля 2023 года депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев отчитался о возвращении на родину 45 российских военнопленных. 11 июня Саралиев сообщил о возвращении из плена свыше 90 военных, а 6 мая он отчитался о своем участии в возвращении из украинского плена трех летчиков, обнародовав имена офицеров и опубликовав совместное фото с военными. 10 апреля Шамсаил Саралиев сообщил о возвращении из украинского плена группы из 106 военнослужащих. Аналогичные отчеты депутат публиковал 4 февраля, отчитавшись о возвращении 63 бойцов, 8 января 2023 года, сообщив об обмене по формуле 50/50, а также 31 декабря 2022 года, написав о возвращении 82 военных.

В сентябре 2022 года Рамзан Кадыров высказал недовольство обменом военнопленными, который организовали Минобороны и ФСБ. По его оценке, тогда обмен состоялся на украинских условиях, а с главой Чечни и активными участниками военной операции перед этим не посоветовались. Но уже 5 ноября 2022 года Кадыров выразил удовлетворение возвращением очередной группы военнопленных. В переговорах на этот раз принимал участие депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев. Участие Кадырова в обмене пленными выглядит как согласованное с Кремлем, и глава Чечни ожидаемо использует эту роль для пиара, указали в ноябре 2022 года опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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