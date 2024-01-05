Политологи оценили роль Кадырова в обмене пленными

05 января 2024, 17:28

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Рамзан Кадыров имеет налаженные связи на Ближнем Востоке и мог сыграть роль в привлечении Объединенных Арабских Эмиратов к обмену пленными между Россией и Украиной, полагают опрошенные "Кавказским узлом политологи. ОАЭ и Россия имеют разнообразные экономические контакты и без главы Чечни, а если бы Кадыров приложил руку к организации обмена, он бы использовал это для пиара, уверены их оппоненты.

Как писал "Кавказский узел", 75 российских военных удалось вернуть из украинского плена без обмена и 173 пленных возвращены по обмену, сообщил сегодня депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев. Военные возвращены из плена при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов, отчиталось Минобороны России.

В сентябре 2022 года глава Чечни Рамзан Кадыров выказал недовольство обменом военнопленными, который организовали Минобороны и ФСБ. По его оценке, тогда обмен состоялся на украинских условиях, а с главой Чечни и активными участниками военной операции перед этим не посоветовались. Но уже 5 ноября 2022 года Кадыров выразил удовлетворение возвращением очередной группы военнопленных. В переговорах на этот раз принимал участие Шамсаил Саралиев, отметил глава Чечни. Участие Кадырова в обмене пленными выглядит как согласованное с Кремлем, и глава Чечни ожидаемо использует эту роль для пиара, указали в ноябре 2022 года опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев полагает, что переговоры представителей России и ОАЭ шли при посредничестве Кадырова.

"Скорее всего в этом вопросе посредничество главы Чечни Рамзана Кадырова играет определенную роль. И обозначением этой роли является активность депутата Госдумы от Чечни Саралиева. Он олицетворяет роль и влияние Кадырова в отношениях с ОАЭ", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, Саралиев не стал бы регулярным спикером по вопросу обмена пленными, если бы не влияние Кадырова. "Здесь вопрос в том, что не Саралиев и его активность дают бонусы Чечне внутри России, а наоборот. Если бы не влияние властей Чечни, то этому депутату не доверили бы такую роль спикера, вестника сообщений о пленных и подобных вопросов", - отметил он.

Что касается количества пленных, то сторонами была выбрана определенная схема обмена, позволяющая Москве получить больше пленных. "По официальной версии властей России и Украины, 230 украинцев (о том, что на Украину вернулись 230 человек сообщил 3 января президент Украины, Минобороны России сообщало о передаче 173 военных - прим. "Кавказского узла") обменяли на 248 россиян. Россия получила больше пленных, чем Украина. Это говорит о том, что переговоры шли не про то, чтобы обменять одинаковое количество пленных. Сложно судить, но в результате переговоров стороны выбрали какую-то конкретную схему, в рамках которой получились такие цифры. Какие именно схемы, говорить сложно. Это информация, которая обычно остается нераскрытой", - указал он.

Старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности Московского государственного института международных отношений МИД России Ахмет Ярлыкапов также считает, что контакты между РФ и ОАЭ осуществляются не без помощи главы Чечни.

"На самом деле, Кадыров считается неофициальным представителем Кремля на Ближнем Востоке. У нас не так много тех, кто работает с Ближним Востоком. Помимо Рамзана Кадырова это президент Татарстана. И, пожалуй, все. Но влияние Кадырова в ОАЭ достаточно большое и в этом вопросе он играл свою роль, скорее всего был посредником между РФ и ОАЭ. Я думаю, что без его участия не обошлось", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он уверен, что активность депутата Госдумы от Чечни, представителя Парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаила Саралиева увеличивает влияние властей Чечни внутри РФ. "Безусловно, это так. Он часто выступает спикером по вопросу обмена пленными, рассказывает какие-то подробности, публикует видео обмена. Не каждому депутату это разрешено. Тем более депутату от региона. Но в этом случае у него большие возможности. Это повышение роли властей Чечни в Москве", - указал он.

При этом Ярлыкапов не совсем понимает, как можно вернуть российских военных без обмена, если они оказались дома в результате обмена между РФ и Украиной. "Возможно, речь о разных форматах возвращения, детали которых я не знаю. Но в целом не очень ясно, как можно обменять без обмена, если страны договорились об обмене пленными. Возможно, это его интерпретация тех результатов переговоров, итогом которых является договоренность о том, что Киев отправляет в Москву больше военных, чем получает", - отметил он.

Главный редактор государственного телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила 3 января в своем Telegram-канале, что при посредничестве ОАЭ "мы смогли обменять 75 наших за пять азовцев - из тех, кто в июле вернулся из Турции на Украину".

Политолог Сергей Жаворонков уверен, что в вопросе о передаче военных без обмена не обошлось без лукавства. "Я не понимаю, о чем он говорит. Здесь вполне вероятно, что речь идет о некотором хвастовстве со стороны депутата от Чечни Саралиева. Поскольку сделка по обмену может быть сложной, учитываться могут не только люди, а какие-то другие вещи, например ресурсы, деньги. Здесь я бы не стал верить словам депутата", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он также не согласен с мнением, что контакты между РФ и ОАЭ не могли осуществляться без участия Кадырова. "Дело в том, что правительство ОАЭ контактирует с Россией не только через Кадырова. Это самостоятельное государство, которое достаточно давно имеет прежде всего экономические контакты в России. Оно является крупным инвестором в Российский фонд прямых инвестиций. Роль ОАЭ вполне гармонична без Кадырова. К тому же, я уверен, что если бы Кадыров имел какое-то участие в этом вопросе, то он бы первым об этом заявил", - отметил он.

Что касается активности Саралиева, то здесь уже велика роль Кадырова."Он действительно участвует в процессах обмена, потому что он неоднократно первым публиковал фотографии после обмена. В этом плане Саралиеву устанавливать такие отношения с разными структурами помогает Кадыров. И благодаря этому он получает возможность быть причастными к составлению списков пленных, то есть получает доступ к внутренней кухне. В целом все это дает дополнительные бонусы чеченским властям", - указал Жаворонков.

"Кавказский узел" писал, что 6 июля 2023 года депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев отчитался о возвращении на родину 45 российских военнопленных. 11 июня Саралиев сообщил о возвращении из плена свыше 90 военных, а 6 мая он отчитался о своем участии в возвращении из украинского плена летчиков, обнародовав имена офицеров и опубликовав совместное фото с военными. 10 апреля Шамсаил Саралиев сообщил о возвращении из украинского плена группы из 106 военнослужащих. Аналогичные отчеты депутат публиковал 4 февраля и 8 января 2023 года, а также 31 декабря 2022 года.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.