31 января 2024, 07:28

Боец из Камышина убит на Украине

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В военной операции на Украине погиб Семен Шевакин, сообщила администрация Камышина. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 667 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", Роман Дейниченко погиб в военной операции на Украине, сообщил 29 января глава Жирновского района. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 666 бойцов из Волгоградской области.

Камышанин Семён Шевакин погиб в военной операции на Украине, сообщила 30 января в своем телеграм-канале администрация Камышина. Подробности биографии и гибели бойца в публикации не приведены.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 667 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

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Примечание:

"Мобилизованный из Волгоградской области погиб в военной операции", "Боец из Камышина погиб в военной операции", "Власти Волжского сообщили о гибели на Украине двух бойцов".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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