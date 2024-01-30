30 января 2024, 17:12

Военный из Волгоградской области убит на Украине

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Роман Дейниченко погиб на  Украине, сообщила администрация Жирновского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 666 военных из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", Николай Чекалин стал 665-м военным из Волгоградской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Роман Дейниченко погиб  в специальной военной операции на Украине, сообщил глава Жирновского района Александр Шевченко в своем Telegram-канале 29 января.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 666 жителей Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

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Примечание:

"Мобилизованный из Волгоградской области погиб в военной операции", "Боец из Камышина погиб в военной операции", "Власти Волжского сообщили о гибели на Украине двух бойцов".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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