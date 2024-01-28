Ученики из ветхой школы переведены в здание администрации Унцукульского района

28 января 2024, 20:54

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Проблему с обучением детей в старом здании, представляющем опасность для людей, чиновники решили с помощью перевода детей на обучение в администрацию района.

В обновленные кабинеты в здании райадминистрации переведена часть учеников Шамилькалинской школы.

Решение о переводе детей было принято в декабре после посещения района главой правительства республики Абдулмуслимом Абдулмуслимовым.

«Ремонт в помещениях администрации на третьем этаже практически завершен, а дополнительные кабинеты на четвертом этаже будут полностью готовы уже к началу февраля. Образовательный процесс не нарушен», - завил на совещании в правительстве республики министр образования и науки республики Яхья Бучаев, слова которого приводится в сообщении от 27 января в телеграм-канале правительства Дагестана.

Власти республики также направили обращение с предложениями по строительству новой школы в рамках федеральной адресной инвестиционной программы.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что жители нескольких районов республики требуют построить новые здания школ или отремонтировать ветхие строения, в которых вынуждены заниматься их дети. В январе соответствующие обращения записывали жители сел Шиназа Рутульского района, Советское Бабаюртовского района. Власти Хасавюртовского района отчитались о капремонте школы в селе Октябрьское после жалоб жителей.

По данным на начало года из 1407 школ в Дагестане 143 признаны аварийными, капитальный ремонт требуется еще в 714 школах. В 2024 году в республике планируется построить 18 школ на 6176 ученических мест, в 2025 году – четыре школы на 1160 мест, в 2026 году – одну школу на 300 мест, сообщило правительство региона.

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