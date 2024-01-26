Озеро Мочох. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=ec7NknAJigk

26 января 2024, 18:41

Прокуратура признала незаконной передачу озера Мочох "Дагмелиоводхозу"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Администрация Хунзахского района незаконно передала территорию озера Мочох в пользование "Дагмелиоводхоза", это постановление отменено, сообщила прокуратура.

Как писал "Кавказский узел", жители села Мочох в Хунзахском районе потребовали прекратить строительство забора у озера, опасаясь, что лишатся доступа к водоему. Суд обязал "Дагмелиоводхоз" (Федеральное государственное бюджетное учреждение "Минмелиоводхоз Республики Дагестан", - прим. "Кавказского узла") приостановить работы.

В советское время озеро находилось в юрисдикции села, впоследствии оно было включено в число памятников регионального значения. Однако затем озеро передали на баланс "Дагмелиоводхоза" , мотивируя тем, что Мочох является не озером, а водохранилищем, рассказал "Кавказскому узлу" местный житель.

Прокуратура отчиталась об итогах проверки в связи с обращением жителей "Администрацией Хунзахского муниципального района незаконно сформирован земельный участок площадью свыше 400 тысяч квадратных метров с кадастровой стоимостью более 70 миллионов рублей, который полностью расположен на землях водного фонда – в границах акватории озера Мочох. Распоряжением управления Росимущества в Республике Дагестан данный участок был передан в постоянное (бессрочное) пользование ФГБУ "Минмелиоводхоз РД", - сообщила сегодня Волжская природоохранная региональная прокуратура.

Ведомство отчиталось, что  руководителю управления Росимущества в Дагестане, главе администрации Хунзахского района внесены представления. "По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования постановление органа местного самоуправления о формировании земельного участка и распоряжение управления о его передаче в пользование отменены. Исключение сведений о данном участке из Единого государственного реестра недвижимости контролируется природоохранной прокуратурой", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В конце февраля  2023 года правительство Дагестана решило сделать платным посещение нескольких парков и других природных достопримечательностей, среди которых и озеро Мочох, была установлена плата в 100 рублей. Минприроды Дагестана тогда сообщило, что введение платы за посещение территорий особо охраняемых природных территорий позволит "повысить качество предоставляемых услуг в сфере туризма, развитие инфраструктуры и материально-технической базы для обслуживания посетителей".

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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