Жители села в Дагестане потребовали не ограничивать доступ к озеру

25 ноября 2023, 16:24

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Жители села Мочох в Хунзахском районе потребовали прекратить строительство забора у озера, опасаясь, что лишатся доступа к водоему. Суд обязал "Дагмелиоводхоз" приостановить работы.

Против ограждения озера Мочох забором выступают жители одноименного села, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Алибек Сайпулаев. По его словам, в советское время озеро находилось в юрисдикции села, впоследствии оно было включено в число памятников регионального значения. Однако затем озеро передали на баланс "Дагмелиоводхоза" (Федеральное государственное бюджетное учреждение "Минмелиоводхоз Республики Дагестан", - прим. "Кавказского узла"), мотивируя тем, что Мочох является не озером, а водохранилищем, отметил он.

"Представители "Дагмелиоводхоза" приезжали к нам, пытались убедить всех, что забор будет установлен только в целях безопасности, а ловить рыбу и купаться никто не запретит. Но в проекте там всего одни ворота. Если будет тонуть человек, чтобы его спасти, придется бежать до этих ворот и огибать все озеро, пока добежишь, он утонет", - говорит мужчина.

Сайпулаев добавил, что жители отправили запрос по озеру Мочох на имя главы Дагестана и в прокуратуру, ответы на них пока не пришли. Кроме того, жители написали заявление в полицию, и местный РОВД ведет проверку. Подано заявление в Хунзахский районный суд, который своим решением приостановил все работы по строительству забора до разбирательства в данной ситуации.

Житель села Мочох Магомед подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что в данное время никакие строительные работы у озера не ведутся.

"Озеро в последние годы стало популярным среди туристов. Здесь летом ловят рыбу, катаются на сапах, катамаранах. Зимой озеро замерзает, и кататься на коньках приезжают жители не только соседних сел, но также со всего Дагестана, и туристы из разных регионов. Местные жители построили беседки, кофейни, для них это какой-то заработок. Когда приезжали представители "Дагмелиоводхоза", они озвучивали, что вокруг озера будет природоохранная зона шириной 50 метров. Получается, все постройки должны быть снесены. Как нам тогда быть? Все жители категорически против постройки ограждения вокруг озера", - говорит Магомед.

Местный активист Сайгидахмед Чупанилаев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что озеро Мочох образовалось в 1963 году в результате оползня, который перекрыл русло небольшой реки, и ущелье заполнилось водой.

"Дагмелиоводхоз" в своих документах назвало его водохранилищем, хотя у озера есть паспорт охраняемого природного памятника регионального значения. Деньги они получили как на капремонт водохранилища. Выделено около 10 миллионов рублей, почти 90 процентов этой суммы - на установку ограждения по периметру озера, это около 4 километров", - рассказал Сайгидахмед.

В конце февраля правительство Дагестана решило сделать платным посещение нескольких парков и других природных достопримечательностей, среди которых и озеро Мочох, была установлена плата в 100 рублей. Минприроды Дагестана тогда сообщило, что введение платы за посещение территорий особо охраняемых природных территорий позволит "повысить качество предоставляемых услуг в сфере туризма, развитие инфраструктуры и материально-технической базы для обслуживания посетителей".

Он пояснил, что никакой необходимости установки забора вокруг озера нет, так как несчастные случаи случались крайне редко - за 60 лет утонули четыре человека, последний случай был в конце 90-х годов.

"Они хотят 50 метров от забора огородить, потом провести аукцион и выделять земли в аренду, прямо так нам сказали. Жители ни рубля у государства не брали, сами провели водовод, свет, обустроили инфраструктуру. "Дагмелиоводхоз" увидел, что люди, туристы приезжают, и решил взять все под свой контроль", - считает активист.

Чупанилаев подтвердил, что суд выдал обеспечительное письмо, и до конца судебного разбирательства, которое состоится в середине декабря, никакие работы у озера не должны проводиться. Он добавил, что лично написал письмо главе Дагестана Сергею Меликову. Из аппарата главы республики ответили, что переправили письмо в Минприроды Дагестана, однако из этого ведомства, по словам активиста, прислали стандартную отписку без ответов на заданные вопросы.

В ведомстве заверяют, что забор нужен исключительно в целях безопасности, об ограничениях для населения речи нет, сообщил Telegram-канал "Сапа Кавказ". "Будем проводить капитальный ремонт гидротехнических сооружений по предписанию Ростехнадзора. Никаких противоправных действий не производится. Никакие земли там не захватываются. Ну а то, что забор строится, так там и скотина пропадает, и техника наезжает, чтобы не допустить такого, мы планируем там забор", - приводятся в публикации от 21 ноября слова руководителя учреждения Залкипа Курбанова.

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