23 января 2024, 18:31

Депутат Госдумы извинился после гнева Кадырова

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Кадыров предложил "вытурнуть" из Госдумы депутата Михаила Матвеева, который заявил о прогибе властей "под исламский фактор" и предупредил об угрозе внутрироссийских конфликтов с мусульманами. После этого депутат записал видео с извинениями, пояснив, что имел в виду лишь представителей радикального ислама и "шайтанов", которые в Чечне уже побеждены.

Рамзан Кадыров сегодня в своем Telegram-канале высказался в связи с "провокационным выступлением Михаила Матвеева, депутата Госдумы РФ"."Мы, убежденные мусульмане, проповедующие ислам, боролись с упомянутыми им фанатиками на территории Чеченской Республики и покончили с ними раз и навсегда, уничтожив еще три года назад последнюю подпольную ячейку боевиков", - заявил Кадыров

"Мы живем в светском государстве, которое позволяет нам исповедовать ислам, строить мечети, совершать намаз. И мы, мусульмане, живя в таком государстве, обязаны защищать страну", отметил он, подчеркнув, что мусульмане несут службу наравне с представителями различных конфессий и народностей в зоне СВО". "А в тылу, видите ли, Матвеев рассуждает о том, как бы после СВО разделить их на немусульман и мусульман и от последних избавиться во избежание провокации", - возмутился глава Чечни. "Лучше одного Матвеева вытурнуть, и провокаций станет гораздо меньше", - написал он сегодня в своем Telegram-канале, добавив, что самый опасный враг сидит в тылу".

Михаил Матвеев в интервью заявил, что в Россию приезжают мигранты, «которые живут в Средневековье», исповедуют радикальный ислам и "начинают агрессивно навязывать нам здесь свой шариат", - высказался депутат. Он заявил, что власть в России "начинает прогибаться под исламский фактор", а в школах скоро будут делать перерыв для намазов. Депутат спрогнозировал что после окончания специальной военной операции на Украине , когда с фронта вернутся "полмиллиона или больше наших ребят", "начнутся основные столкновения между теми, кто к этому времени уже почувствует себя хозяевами в нашей стране, и настоящими хозяевами нашей страны". Интервью было опубликовано на YouTube-канале Павла Иванова 17 января.

После того, как выступление Матвеева прокомментировал глава Чечни, депутат опубликовал в своем Telegram-канале извинения. Он пояснил, что интервью дал еще в прошлом году, но именно сегодня оно стало активно распространяться в сети.

"Я, конечно, имел в виду тех террористов, шайтанов, как вы их назваете, с которыми вы боролись себя в республике на Северном Кавказе, и которые там побеждены", - заявил он на видео. По его словам, Если кто-то "из мусульман российских воспринял это на свой счет, мне не стыдно извиниться, потому что я имею в виду именно тех радикалов, с которыми идет борьба", подчеркнул Михаил Матвеев.

Депутат Матвеев избран по одномандатному округу от Самарской области, представляет фракцию КПРФ, следует изз информации на сайте Госдумы России.

В апреле 2023 года Кадыров вмешался в вопрос строительства мечети около Святого озера в Москве, где уже находится православный храм. Глава Чечни, комментируя массовые протесты против возведения мечети, заявил, что противники строительства мечети либо должны быть мобилизованы, либо отправиться под суд. В итоге мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что мечети у Святого озера не будет, мечеть возведут в другом месте.

Кадыров включился в вопрос строительства мечети у Святого озера с целью показать себя главным защитником мусульман России и продемонстрировать свое возросшее влияние, хотя формально он не имеет права вмешиваться в происходящие в другом регионе события, указали опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

"Кавказский узел" писал, что практика публичных извинений, принятая в Чечне с подачи Рамзана Кадырова, распространилась на другие регионы России. В докладе международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном в июне 2015 года на "Кавказском узле", отмечалось, что такие извинения становятся следствием давления и угроз. Как эта практика распространяется на другие регионы России, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

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Примечание:

"Политологи выделили тренд предупредительных извинений перед Кадыровым", "Аналитики объяснили мигрантофобией протесты москвичей против мечети", "Требование Кадырова о наказании за рейд в мечети проигнорировано силовиками Подмосковья".

Автор: "Кавказский узел"

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