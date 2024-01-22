Жительница Майкопа обвинена в дискредитации армии

22 января 2024, 00:54

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Административный протокол в отношении жительницы Адыгеи Полины Никулиной о дискредитации российской армии поступил на рассмотрение Майкопского городского суда.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей административной статье (20.3.3 КоАП РФ). Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Протокол о дискредитации российской армии составлен на жительницу Адыгеи Полину Никулину, пишут 21 января "Кавказ.Реалии"*.

Дело Никулиной поступило на рассмотрение Майкопского городского суда. На сайте суда указано, что рассмотрение дела по существу запланировано на 6 февраля. В отношении Никулиной составлен протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. Что стало поводом для его составления - неизвестно.

Ранее "Кавказский узел" также писал, что в начале декабря 2023 года суд оштрафовал на 15 тысяч рублей жителя Адыгеи Михаила Еремеева за публикации в соцсети, которые счел дискредитирующими российскую армию.

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