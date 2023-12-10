10 декабря 2023, 01:11

Житель Майкопа оштрафован за дискредитирующие российскую армию комментарии

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На 15 тысяч рублей оштрафовал суд в Адыгее местного жителя Михаила Еремеева за публикации в соцсети "ВКонтакте".

Как сообщал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей административной статье (20.3.3 КоАП РФ). Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Майкопский районный суд Адыгеи оштрафовал местного безработного жителя Михаила Еремеева по административной статье о дискредитации российской армии, пишут 9 декабря "Кавказ.Реалии"*.

По данным следствия, Еремеев опубликовал в соцсети "ВКонтакте" материалы, содержание которых дискредитирует использование вооруженных сил. Мужчина свою вину признал, но суд учел, что у него имеется ментальное расстройство. В связи с этим ему был назначен штраф меньше минимального - 15 тысяч рублей.

Про аналогичное дело "Кавказский узел" писал 3 декабря. Житель Майкопа Евгений Бражников также был оштрафован по указанной статье на 15 тысяч рублей, так как суд учел его эмоционально-лабильное расстройство и невысокий уровень дохода.

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Примечание:

"Волгоградский политик оштрафован по статье о дискредитации армии", "Краснодарец оштрафован за пацифистский пикет", "Житель Ростовской области заподозрен в дискредитации военных".

Автор: "Кавказский узел"

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