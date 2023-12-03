Пацифистский комментарий привел к штрафу жителя Адыгеи

03 декабря 2023, 21:00

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Суд оштрафовал жителя Адыгеи за комментарий в социальной сети "ВКонтакте".

Как сообщал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей административной статье (20.3.3 КоАП РФ). Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Штраф в 15 тысяч рублей Майкопский районный суд назначил Евгению Бражникову, сообщило сегодня издание "Кавказ.реалии"*.

Как следует из материалов дела, опубликованных в карточке на сайте суда, 17 июля Бражников уопубликовал в соцсети "ВКонтакте" пацифистский комментарий. В суде житель Адыгеи признал вину, но сообщил о имеющимся у него эмоционально-лабильном расстройстве, а также невысоком уровне дохода. Суд назначил штраф меньше минимального.

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