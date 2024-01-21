Эмигранты провели в Ереване акцию против репрессий в России

21 января 2024, 18:53

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Не менее 100 человек пришли в Ереване на акцию протеста против репрессий в России и боевых действий на Украине. Такие протесты важны для демонстрации несогласия с политикой российских властей, рассказали участники акции.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2023 года российские мигранты провели в Ереване акцию в поддержку Алексея Навального*, приуроченную к третьей годовщине его отравления, а также к полутора годам начала военной операции российских войск на Украине.

В августе 2020 года Алексей Навальный впал в кому после отравления в омском аэропорту. Сознание вернулось к нему уже в Берлине, куда Навального вывезли на лечение. Навальный заявил, что за покушением на его жизнь стоят российские власти. В январе 2021 года Алексея Навального, прилетевшего из Берлина в Москву, задержали в аэропорту Шереметьево.

Сегодня российские мигранты провели в Ереване акцию в поддержку политзаключенных в России, передал корреспондент «Кавказского узла», побывавший на месте событий. Акция прошла в формате «открытый микрофон». Возможностью высказать свою позицию относительно репрессий, режима Путина и военной операции на Украине воспользовались около 15 ее участников. Многие в выступлениях выразили надежду на перемены в российском обществе. Всего акция, по данным полиции, собрала около 100 человек.

Участники акции держали в руках плакаты с пацифистскими и антипутинскими лозунгами. Они скандировали «Свободу политзаключенным», «Россия будет свободной». Проезжающие мимо водители машин сигналили участниками акции в знак солидарности.

Акция приурочена к годовщине возвращения Алексея Навального в Россию, пояснил корреспонденту «Кавказского узла» один из организаторов акции, сторонник Навального из Омска Даниил Чебыкин. "Мы хотим показать всему миру, что существует огромное количество граждан России, которые выступают против [военной операции] в Украине, против режима Путина и против репрессий. Мы хотим, чтобы таких людей становилось больше, и внутри России, и среди уехавших", - отметил российский активист.

Активистка из Краснодара Алипат Султанбегова считает важными митинги за пределами России. "Мир должен увидеть и понять, что Путин – не Россия, что Россия – это они, участники акций. Они сегодня говорят не только за себя, но и за тех, кто остался в России. В России за антивоенные взгляды и позицию грозит срок и преследование. А здесь россияне могут говорить свободно", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Султанбегова пояснила, что переехала в Армению в мае 2023 года и работает журналисткой, сотрудничает с изданием «Sota.Vision»**. По ее словам, в Армении она себя чувствует гораздо свободней и безопасней.

Участник акции Игорь рассказал, что в Армению переехал из России почти два года назад, сразу после начала военной операции России на Украине. Он работает в сфере IT-технологий. "Главный мотив моего участия – поддержать требование, что «товарищу» пора уходить. Его политика ведет к развалу страны. Правда, митингами сложно чего-то добиться, это скорее демонстрация позиций, не более, так как удаленно мы не можем повлиять на то, что происходит в России. Мое участие – демонстрация несогласия и недовольства", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Игорь также отметил, что чувствует себя в Армении в безопасности. «Здесь безопасно высказывать свое мнение. Это моя вторая акция в миграции. Силовики ведут себя очень корректно. В России можно только мечтать о таком. Там давно бы упаковали всех в автозаки", - сказал он.

В России за последние два десятилетия возможности для публичного высказывания сузились, но важно продолжать отстаивать свою гражданскую позицию и стремление к свободе, заявила культуролог из Москвы Ольга. "В Армения такая возможность есть. Участие в акция – это попытка не потерять связь с Россией, быть причастным к попыткам изменить ситуацию. Очень символично и место акции – недалеко от посольства России. Есть возможность помахать или показать иной жест. Что мы есть, нас немало, и мы готовы сопротивляться и протестовать", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Ольга переехала в Армению почти два года назад. «После начала [военной операции] в Украине многие мои активности прекратились. Работала в «Мемориале»***, сотрудничала с Сахаровским центром***, преподавала в Шанинке и РАНХиГС. После переезда некоторое время еще преподавала дистанционно, но летом сотрудничество со мной прекратили. Сейчас занята на проектах по социокультурным исследованиям, также пытаюсь оглядеться в армянской медиакультуре», - рассказала она.

По ее словам, в Армении она чувствует себя в абсолютной безопасности. «Даже с точки зрения бытовой безопасности, но и в политической также. Слышала слухи, что влияние российских спецслужб в Армении велико. Что много пропаганды прокремлевской, но это не пугает, даже подзадоривает на большую публичную активность», - подчеркнула Ольга.

Депутат Московской городской думы, адвокат Евгений Ступин** считает важным показать россиянам, которые остались в России, и мировому сообществу, что большинство россиян не поддерживают Путина. "Сбор подписей [в поддержку кандидатов в президенты], который идет в России, показывает, что за Бориса Надеждина, которому надо собрать 100 тысяч подписей, визуально есть очереди, а за Путина, который якобы собрал уже 2,5 миллиона подписей, нет очередей. Чтобы собрать 2,5 миллиона подписей, должны были быть огромные очереди, но стойки для сбора подписей пустые. Большинство россиян не поддерживают Путина. Просто сейчас в России репрессивный режим, которому невозможно сопротивляться", - высказал Ступин свое мнение корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, акции эмигрантов не могут стать основным элементом борьбы с режимом Путина. «Главное – общественный запрос, который должен созреть внутри самой России. Нужно работать для этого. Нужно использовать все возможности, чтобы донести правду до россиян», - отметил московский депутат.

Ступин переехал в Армению в сентябре 2023 года. «Я все еще депутат Московской городской думы. Кроме того, как адвокат оказываю дистанционно юридические услуги. Организую работу, в том числе через других адвокатов. Власти пытаются ограничить мою деятельность. Не допускают на заседания столичной думы, отключают ноутбук во время дистанционных заседаний. Мне отключили [доступ на] портал в Мосгордуме, хотя я действующий депутат, и никто меня не лишал мандата», - рассказал он. 1

Депутат отметил, что не чувствует себя в Армении в полной безопасности. «Границы открытые, в Армении российская военная база. После похищения Сетракова нет гарантий, что так не могут поступить с любым из нас. Конечно, здесь я в большей безопасности, чем в России. Но легкий доступ России [к российским гражданам] в Армении настораживает», - сказал Ступин.

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* Алексей Навальный внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга, он создатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), включенного в реестр иноагентов, признанного экстремистским и запрещенным в РФ. Осужден условно по делу о мошенничестве, в феврале 2021 года срок заменен на реальный. В колонии обвинен в мошенничестве и неуважении к суду, осужден на 9 лет. По делу о дезорганизации колонии, экстремизме и реабилитации нацизма осужден на 19 лет. В апреле 2023 года сообщил, что по делу о терроризме ему грозит пожизненный срок. Признан "узником совести". В материале "Кавказского узла" "Навальный: кавказское измерение" изложены взгляды оппозиционера на проблемы, связанные с Кавказом. Штабы Навального, ранее действовавшие в регионах России, признаны в России экстремистскими организациями и внесены в список запрещенных.

** включены в реестр иностранных агентов.

*** организации были внесены в реестр иностранных агентов, ликвидированы по решению суда.

**** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.