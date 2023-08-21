Российские мигранты провели в Ереване акцию в поддержку Навального* и политзаключенных

21 августа 2023, 01:30

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Участники ереванского митинга, который собрал, по данным полиции, не менее 100 человек, выразили поддержку российскому оппозиционному политику Алексею Навальному*, политзаключенным, а также выступили за свободу Нагорного Карабаха.

20 августа в Ереване российские мигранты провели акцию в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального*, приуроченную к третьей годовщине его отравления, передает корреспондент "Кавказского узла".

По оценкам полиции, в акции приняли участие около 110 человек, среди участников преобладали мигранты из России. Организаторы заявили о 400 участниках антипутинской акции.

Участники акции принесли с собой десятки плакатов. Акция началась с песни «Привет, это – Навальный*». На митинге действовал принцип открытого микрофона. Возможностью высказаться воспользовались свыше 20 человек, в их числе - семеро организаторов акции. На митинге был организован сбор денег для помощи беженцам из Украины.

Активисты скандировали «Свободу политзаключенным», «Свободу Навальному*» и другие политические лозунги. Они также зачитали имена российских политзаключенных. Участники митинга выразили солидарность с Нагорным Карабахом, скандируя «Свободу Арцаху».

На митинге не обошлось без провокаторов. Двое армян – мужчина и женщина с бейджем «Голос отечества» - снимали митинг на видео. После вмешательства участника акции силовики увели обоих с места проведения митинга. Задержаний и инцидентов с силовиками в ходе акции не зафиксировано.

Российский активист Юрий Алексеев считает важным общественную активность, как в Армении, так и в России. «Главная мотивация выйти на митинг – это Навальный*, попытка его убийства», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

Активист рассчитывает, что митинг позволит жителям Армении осознать, что в стране должна быть власть народа. «Армяне часто говорят, что Пашинян – слабый лидер. Но сильный лидер в стране может быть один. Это – народ. А власть должна выполнять волю народа. Недопустимо желать сильного лидера, потому что это путь в диктатуру», - полагает Алексеев.

Он связывает малочисленность акций с безразличием российской общественности. «Это одни и те же люди, что тут [в Армении], что там [в России]. Если бы акции протеста в Армении были многочисленные, то в России не было бы того, что сейчас есть. Общество безразлично. В Армении активность даже выше, потому что здесь, все-таки, демократия», - отметил российский активист.

Иосиф из России считает, что мигранты должны выходить по всему миру на митинги. «Нужно напоминать, что гражданское общество все еще существует. Хоть и в изгнании. Это также объединяющий фактор. Те, кто никогда не выходили на митинги в России, выходят тут. Здесь [в Армении] они чувствуют себя безопасней, могут пообщаться с единомышленниками. И это важно», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

Малочисленность акций россиянин связывает с тем, что многие мигранты, в том числе с активной политической позицией, уехали из Армении. «Армения, конечно, не выдала никого из активистов России, но в Европе в политическом смысле активисты чувствуют еще безопасней. Если на тебе есть уголовное дело, в Европе тебе безопасней», - пояснил Иосиф.

Россиянка Елена приехала в августе в гости к дочери. Она отметила, что принять участие в акции - единственная возможность проявить свою гражданскую позицию.

«Это также возможность выразить свои эмоции, свою солидарность всем, кто вышел на протест. Иной альтернативы, практически, не осталось», - заявила она корреспонденту «Кавказского узла».

По ее мнению, акции протеста позволяют познакомиться с единомышленниками. «Это возможность найти новых друзей, расширить круг, несогласных с политикой Кремля», - отметила россиянка.

Елена считает, что многие мигрировали из-за финансовой выгоды, чтобы не терять свой заработок. «Далеко не все переехали из России из-за своей оппозиционности. Возможно, многим просто безразлично. Скорей всего, есть равнодушные к происходящим событиям, те, кто ищет локальный интерес <...> А на митинг приходят те, кто не разделяет политику [российских властей]. Тут люди с гражданской позицией, такая классическая оппозиция», - подчеркнула она.

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* Алексей Навальный внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга, создатель ФБК, включенной в реестр иноагентов, признанной экстремистской и запрещенной в РФ. Осужден условно по делу о мошенничестве, в феврале 2021 года срок заменен на реальный. В колонии обвинен в мошенничестве и неуважении к суду, осужден на 9 лет. Также обвиняется в дезорганизации колонии, экстремизме и реабилитации нацизма. В апреле сообщил, что по делу о терроризме ему грозит пожизненный срок. Признан «узником совести». В материале «Кавказского узла» "Навальный: кавказское измерение" изложены взгляды оппозиционера на проблемы, связанные с Кавказом.

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