Жители Баку вышли на акцию памяти в годовщину "Черного января"

20 января 2024, 12:58

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Бакинцы пришли сегодня к мемориалу на Аллее шехидов, чтобы почтить память тех, кто погиб 20 января 1990 года после ввода войск в Азербайджан.

Как писал "Кавказский узел", в годовщину ввода советских войск в Азербайджан, которая отмечается 20 января, жители Баку приходят на Аллею шехидов (павших героев), чтобы почтить память погибших. Массовое посещение мемориала по традиции продолжается до вечера. Власти Азербайджана в угоду властям России не дают должной оценки событиям 33-летней давности, указали в 2023 году в этот день представители оппозиции.

В ночь на 20 января 1990 года по указанию руководства СССР в Баку был введен 35-тысячный армейский корпус. В результате спецоперации были убиты 137 мирных жителей, более 744 человек получили ранения. Эти события вошли в историю Азербайджана как "Черный январь", говорится в справке "Кавказского узла" "Черный январь" в Баку (1990)". Жертвы "Черного января" похоронены на Аллее шехидов в бакинском Нагорном парке.

Cегодня с восьми часов утра (07.00 мск) жители Баку группами, организациями, семьями и поодиночке с красными гвоздиками в руках идут к Аллее шехидов, чтобы отдать дань уважения погибшим 34 года назад жителям страны, убитым советской армией, передал корреспондент "Кавказского узла".

Как и в прошлые годы, в этот день в Баку перекрыты автодороги, ведущие к Аллее шехидов, чтобы создать широкую пешеходную зону для участников шествия.

Сегодня в 12.00 по местному времени (11.00 мск) на всей территории Азербайджана минутой молчания почтили память погибших. Было приостановлено движение транспорта, а с судов, автомобилей были даны звуковые сигналы. Траурные церемонии проходят во всех городах и районах республики, сообщает АПА.

В последние 10-15 лет государственная пропаганда больше говорит о значении выступления Гейдара Алиева в Москве (21 января 1990 года будущий президент Азербайджана Гейдар Алиев провел в Москве пресс-конференцию, на которой осудил ввод войск в Азербайджан), чем о героизме простых азербайджанцев, посетовал в 2022 году участник шествия, пенсионер Исмаил Гусейнзаде.

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