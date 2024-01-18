Наталья Дорожнова. Фото Вячеслава Ященко для "Кавказского узла"

18 января 2024, 16:55

Второй протокол о дискредитации армии составлен на Наталью Дорожнову

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Силовики составили второй протокол о дискредитации армии на волгоградскую активистку Наталью Дорожнову. Поводом для преследования стали высказывания Дорожновой после суда, который оштрафовал ее по той же статье.

Как писал "Кавказский узел", волгоградская активистка Наталья Дорожнова 9 января оштрафована на 15 тысяч рублей за высказывания в интервью, которые суд счел дискредитацией армии. Дорожнова отказалась признать вину, напомнив, что в Конституции закреплена свобода слова. Она рассказала, что ее пенсия составляет 12 тысяч рублей.

12 декабря пенсионерка Галина Тихенко провела одиночный пикет в защиту Конституции и мира, силовики не пытались помешать акции. Тихенко пришли поддержать активистки Галина Заболотнева и Наталья Дорожнова. Сегодня Дорожнова и Тихенко были задержаны. Спустя несколько часов силовики отпустили их - у Тихенко взяли объяснения, а на Дорожнову составили протоколы по статье о нарушении порядка проведения акций и дискредитации арии.

На пенсионерку из Волгограда Наталию Дорожнову составлен второй протокол по статье о дискредитации армии. По ее словам, силовики пришли к ней домой в шесть утра и доставили в отделение для составления протокола. Силовики сочли дискредитацией армии ее слова в интервью, которые Дорожнова дала по окончании суда, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД- Инфо"*.

Ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года. После этого жители СКФО и ЮФО стали привлекаться по статье 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил России". Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

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Примечание:

"Публикации в соцсети привели волгоградца к штрафу за дискредитацию военных", "Галина Тихенко освобождена после задержания на пикете в Волгограде", "Огласка информации о пыточных ямах под Волгоградом создала угрозу для военнослужащих".

Автор: "Кавказский узел"

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