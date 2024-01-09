Суд оштрафовал волгоградскую активистку за пацифистские высказывания

09 января 2024, 21:15

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Волгоградская активистка Наталья Дорожнова оштрафована на 15 тысяч рублей за высказывания в интервью, которые суд счел дискредитацией армии. Дорожнова отказалась признать вину, напомнив, что в Конституции закреплена свобода слова.

Как писал "Кавказский узел", в Центральном районном суде Волгограда началось рассмотрение административного дела против активистки Натальи Дорожновой, которую после акции в защиту Конституции обвиняют в дискредитации российских вооруженных сил и нарушениях при организации публичной акции. Дорожнова заявила о своей невиновности и попросила отложить процесс.

12 декабря пенсионерка Галина Тихенко провела одиночный пикет в защиту Конституции и мира, силовики не пытались помешать акции. Тихенко пришли поддержать активистки Галина Заболотнева и Наталья Дорожнова. Сегодня Дорожнова и Тихенко были задержаны. Спустя несколько часов силовики отпустили их - у Тихенко взяли объяснения, а на Дорожнову составили протокол по статье о нарушении порядка проведения акций.

Сегодня в Центральном районном суде Волгограда прошли слушания по административному делу, заведенному городской полицией 13 декабря во время задержания Натальи Дорожновой. Женщине вменяют правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан…". Эта норма закона предусматривает наказание в виде штрафа от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

На прошлом заседании Дорожнова попросила суд предоставить ей время на поиски адвоката. Однако адвоката Наталья так и не нашла. Защищала в суде себя самостоятельно.

В суде присутствовали старший инспектор РОВД Наталья Ахметова, привлекаемое лицо - Наталья Дорожнова. Поддержать Наталью пришли два слушателя. Вел процесс судья Андрей Олейников. В начале слушаний судья огласил протокол административного задержания, в котором говорится, что пацифистские высказывания женщины были распространены в социальных сетях и в интернет-СМИ среди "неограниченного круга лиц".

Наталье Дорожновой было предоставлено слово. Подсудимая отказалась признать свою вину. В свое оправдание она сослалась на нормы конституционного права. "Нет свободы слова в стране, получается. Не может гражданин высказать у нас свое мнение. Я всего лишь мнение высказала. Конституция на моей стороне", - сказала Наталья Дорожнова.

На это ей судья возразил - права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом. При этом Олейников сослался на часть 3 статьи 55 Конституции РФ. "Подобные ограничения возможны только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства", - процитировал судья норму Конституции.

Сообщение о конфликте интересов: автор материала привлечен к делу в качестве свидетеля, суд решил заслушать его показания в ходе процесса. Дорожнова попросила суд привлечь корреспондента "Кавказского узла" в качестве свидетеля, так как он брал у нее интервью на пикете 12 декабря.

Был опрошен свидетель – корреспондент "Кавказского узла". Журналист рассказал суду, что 12 декабря он проводил видеосъемку одиночного пикета Галины Тихенко. Опрашивал также прохожих, среди которых была и Дорожнова. "Дорожнова высказала свое мнение по современным проблемам страны, рассказала о значении конституционных прав граждан. Конкретно, что она говорила, я не помню. Ее слова имеются в открытом доступе в Интернет-публикациях. Дорожнова в пикете не участвовала, плакатов в руках не держала, лозунгов не высказывала", – сказал свидетель.

Судья выяснил социальное положение Дорожновой. Оказалось, она находится в тяжелой жизненной ситуации. У нее низкая пенсия – 12 тысяч рублей. Недавно она перенесла сложную хирургическую операцию. Также выяснилось, что женщина уже привлекалась в 2021 году к административной ответственности за проведение несанкционированной акции. Штраф в 10 тысяч рублей она оплатила вовремя.

После 15-минутного перерыва судья Олейников огласил свое решение. Судья признал вину Дорожновой доказанной. При этом судья Олейников указал на тяжелую жизненную ситуацию, в которой оказалась Наталья. В связи с этим судья нашел возможным применить часть 2.2. статьи 4.1. КоАП РФ и назначил наказание в два раза менее минимального значения – в 15 тысяч рублей штрафа.

"Я не буду обжаловать это решение. Мне помогут (назвала общественную организацию) собрать нужную сумму штрафа", – сказала корреспонденту "Кавказского узла" Наталья Дорожнова, выходя из здания суда.

"Полиция не стала активировать в суде протокол об участии Дорожновой в несанкционированной публичной акции. Поэтому обвинений в нарушении установленного порядка организации либо проведения пикетирования (статья 20.2 КоАП РФ) в этом деле не было. Упор обвинение сделало именно на ее высказываниях", - сказал юрист Сергей Иващенко.

Иващенко отметил, что в статью 55 Конституции РФ о свободах и правах человека и гражданина "недавно были внесены поправки, а именно часть третья".

"Она допускает возможность ограничения прав и свобод человека и гражданина при определенных условиях. Ограничения эти связаны с тем, что человек живет в обществе, и свобода личности проявляется во взаимодействии с другими людьми. Поэтому свобода, права индивида не могут быть ничем не ограниченными. Но подобные ограничения может вносить только законодатель страны. И вот мы видим, что подобные ограничения были внесены в период СВО. А люди все верят в незыблемость конституционных принципов. Поэтому в нашей стране и случаются подобные судебные процессы, как с Дорожновой", - пояснил Сергей Иващенко.

Ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года. После этого жители СКФО и ЮФО стали привлекаться по статье 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил России". Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

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