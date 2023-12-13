Две активистки задержаны в Волгограде после пикета в защиту Конституции

13 декабря 2023, 17:12

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Галина Тихенко и Наталья Дорожнова доставлены в отделение полиции в Волгограде спустя сутки после пикета в защиту Конституции и мира.

"Кавказский узел" писал, что 12 декабря пенсионерка Галина Тихенко провела одиночный пикет в защиту Конституции и мира, силовики не пытались помешать акции. Тихенко пришли поддержать активистки Галина Заболотнева и Наталья Дорожнова. Прохожие высказались в поддержку действий власти и отметили, что Конституция в России действует.

Активистки Галина Тихенко, участвовавшая вчера в пикете в Волгограде, и Наталья Дорожнова, которая находилась недалеко от места проведения акции, задержаны. Их допрашивают в 4-м отделе полиции Волгограда, рассказал корречпеонденту "Кавказского узла" Галина Заболотнева, также присутствовавшая 12 декабря на акции.

Первой задержали Дорожнову. С Галиной Тихенко днём связался по телефону участковый. Он попросил ее о встрече для беседы у торгового центра в Волжском. Друзья советовали Галине не ходить никуда без повестки, но она пошла и была задержана. На автомобиле ДПС ее доставили в Волгоград, сообщила Заболотнева.

Телефоны активисток не отвечают. В 4-м отделе полиции информации корреспонденту "Кавказского узла" не предоставили информации о задержанных.

Галина Тихенко и ранее проводила акции протеста в Волгограде. Так, 23 июля 2021 года суд признал ее виновной в повторном нарушении правил проведения пикета на сходе в защиту Волго-Ахтубинской поймы и назначил ей штраф в 150 тысяч рублей. Волгоградский облсуд оставил в силе это решение, и защитники Волго-Ахтубинской поймы с помощью пользователей соцсетей собрали нужную сумму на оплату штрафа пенсионерке.

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