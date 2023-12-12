Активистка из Волжского потребовала соблюдения Конституции

12 декабря 2023, 16:46

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Активистка Галина Тихенко провела одиночный пикет в защиту Конституции и мира, силовики не пытались помешать акции. Прохожие высказались в поддержку действий власти, отметив, заявили, что Конституция в России действует.

"Кавказский узел" писал, что 12 декабря 2022 года силовики задержали пенсионерку из Волжского Галину Тихенко, которая проводила на аллее Героев в Волгограде одиночный пикет с требованием соблюдать Конституцию России. Спустя полтора часа активистку освободили, изъяв у нее для лингвистической экспертизы плакаты с цитатами из Конституции.

В центре Волгограда на аллее Героев гражданская активистка из Волжского Галина Тихенко развернула сегодня плакат "Люди мира, будьте зорче втрое. Берегите, берегите, берегите мир! "Бухенвальдский набат" А. Соболев, В. Мурадели".

"Сегодня день российской Конституции. По конституционным законам должны жить и власти, и президент. Я за то, чтобы люди жили в мирном государстве, чтобы не было горя на земле", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Галина Тихенко.

Поддержать соратницу пришли волгоградские гражданские активистки Галина Заболотнева и Наталья Дорожнова. Не вижу соблюдения Конституции в нашей стране", - отметила Наталья Дорожнова.

Дорожнова также назвала неконституционным решение Владимира Путина избираться на новый срок.

"Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков", - говорится в части 3 статьи 81 Конституции России.

"Если мы строим конституционное общество, то должна <соблюдаться> Конституция. Поддерживаю требования Тихенко. Она мужественный человек. Что мы строим? Феодальное государство или демократию?", - задалась вопросом Галина Заболотнева.

Корреспондент поговорил с некоторыми из прохожих. Они равнодушно отнеслись к пикету Галины Тихенко. "У нас работает Конституция. Все, что делает правительство – правильно. Пусть Путин переизбирается. Я его поддерживаю", - сказал сотрудник муниципального предприятия, представившийся Сергеем Андреевичем.

"Не знаю я, какой сегодня день отмечается в России. День Конституции? Ну и ладно", - ответил на вопрос корреспондента "Кавказского узла" студент, пожелавший не называть своего имени.

На вопрос корреспондента, является ли конституционным решение президента Путина избираться на новый срок, студент заметил, что он не знает. "Ну, наверное, может, раз он об этом заявил. Значит, соответствует это решение Конституции", - сказал студент.

Пожилая женщина также сочла, что Конституция в России соблюдается. "И СВО правильно, и переизбрание (президента Путина) на новый срок вполне конституционно. Зачем такими пикетами людей будоражить? Все у нас хорошо", - сказала пенсионерка, отказавшаяся представиться.

Пикет продлился час. Стояла ветреная морозная погода. Участница пикета Тихенко замерзла. Полиция не обратила на акцию никакого внимания. Задержаний не было.

Галина Тихенко и ранее проводила акции протеста в Волгограде. 23 июля 2021 года суд признал ее виновной в повторном нарушении правил проведения пикета на сходе в защиту Волго-Ахтубинской поймы и назначил ей штраф в 150 тысяч рублей. Волгоградский облсуд оставил в силе это решение, и защитники Волго-Ахтубинской поймы с помощью пользователей соцсетей собрали нужную сумму на оплату штрафа пенсионерке.

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