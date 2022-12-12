12 декабря 2022, 20:30

Галина Тихенко освобождена после задержания на пикете в Волгограде

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Сотрудники полиции освободили задержанную на одиночном пикете в Волгограде пенсионерку Галину Тихенко, изъяв у нее для лингвистической экспертизы плакаты с цитатами из Конституции.

Как писал "Кавказский узел", силовики сегодня задержали пенсионерку из Волжского Галину Тихенко, которая проводила на Аллее Героев в Волгограде одиночный пикет с требованием соблюдать Конституцию России.

Галина Тихенко провела в отделе полиции № 4 Центрального района Волгограда полтора часа – с 15.40 мск до 17.10 мск, сообщила сама активистка по телефону корреспонденту «Кавказского узла».

По словам пенсионерки, ее опрашивала капитан полиции, которая составила протокол и изъяла все восемь плакатов. "Не дали мне ни протокол задержания, ни протокол доставления в полицию. Вначале долго ждала - 20 минут - пока примет. [Офицер] медленно оформляла протокол. Взяли с меня объяснение", - рассказала она.

Силовики заявили, что отправят плакаты на лингвистическую экспертизу и сообщат об итогах экспертизы, рассказала Галина Тихенко. "Какая может быть экспертиза? Все плакаты списаны с Конституции", - сказала она.

Пенсионерка добавила, что с ней в отделе полиции обращались вежливо, и ее самочувствие после задержания удовлетворительное.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Участники пикетов в Волгограде потребовали снять штраф с активистки Тихенко", "Активисты потребовали реакции прокуратуры на строительство дороги в Волго-Ахтубинской пойме", "Волгоградские активисты потребовали отменить закон о СМИ-иноагентах".

Автор: Вячеслав Ященко источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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