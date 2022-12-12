Активистка Тихенко задержана на пикете в Волгограде

12 декабря 2022, 16:05

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Силовики задержали пенсионерку Галину Тихенко, которая вышла сегодня в Волгограде на одиночный пикет с требованием соблюдать Конституцию России.

Как писал "Кавказский узел", пенсионерка из Волжского Галина Тихенко и ранее проводила акции протеста в Волгограде. 23 июля 2021 года суд признал ее виновной в повторном нарушении правил проведения пикета на сходе в защиту Волго-Ахтубинской поймы и назначил ей штраф 150 тысяч рублей. Волгоградский облсуд оставил в силе это решение, и защитники Волго-Ахтубинской поймы с помощью пользователей соцсетей собрали нужную сумму на оплату штрафа пенсионерке.

Жительница Волжского Галина Тихенко вышла сегодня в 14.10 мск на одиночный пикет на Аллее Героев в Волгограде. Она разложила на скамейке пять плакатов, посвященных соблюдению статей 2, 3, 29 и 31 Конституции России, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на месте акции.

В руках пенсионерка держала плакаты "Жить по Конституции, а не по понятиям", "Уважайте Конституцию - основной закон России" и "Единственным источником власти в РФ является ее многонациональный народ. Ст. 3 Конституции РФ".

Через 40 минут после начала пикета к Тихенко подошли полицейские. Они проверили документы у женщины, сфотографировали ее плакаты. В 15.37 мск пикетчицу задержали.

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