Сотрудник полиции общается с Галиной Тихенко. Волгоград, 12 декабря 2022 г. Фото Вячеслава Ященко для "Кавказского узла"

12 декабря 2022, 16:05

Активистка Тихенко задержана на пикете в Волгограде

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Силовики задержали пенсионерку Галину Тихенко, которая вышла сегодня в Волгограде на одиночный пикет с требованием соблюдать Конституцию России.

Галина Тихенко во время пикета. Волгоград, 12 декабря 2022 г. Фото Вячеслава Ященко для "Кавказского узла"Как писал "Кавказский узел", пенсионерка из Волжского Галина Тихенко и ранее проводила акции протеста в Волгограде. 23 июля 2021 года суд признал ее виновной в повторном нарушении правил проведения пикета на сходе в защиту Волго-Ахтубинской поймы и назначил ей штраф 150 тысяч рублей. Волгоградский облсуд оставил в силе это решение, и защитники Волго-Ахтубинской поймы с помощью пользователей соцсетей собрали нужную сумму на оплату штрафа пенсионерке.

Жительница Волжского Галина Тихенко вышла сегодня в 14.10 мск на одиночный пикет на Аллее Героев в Волгограде. Она разложила на скамейке пять плакатов, посвященных соблюдению статей 2, 3, 29 и 31 Конституции России, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на месте акции.

В руках пенсионерка держала плакаты "Жить по Конституции, а не по понятиям", "Уважайте Конституцию - основной закон России" и "Единственным источником власти в РФ является ее многонациональный народ. Ст. 3 Конституции РФ".

Через 40 минут после начала пикета к Тихенко подошли полицейские. Они проверили документы у женщины, сфотографировали ее плакаты. В 15.37 мск пикетчицу задержали.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Волгоградские активисты потребовали отменить закон о СМИ-иноагентах", "Активисты потребовали реакции прокуратуры на строительство дороги в Волго-Ахтубинской пойме", "Совет по правам человека поддержал защитников Волго-Ахтубинской поймы".

Автор: Вячеслав Ященко источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

12 декабря 2022, 17:17

12 декабря 2022, 16:42

12 декабря 2022, 15:16

  • Блокировка дороги в Армению создала проблемы жителям Нагорного Карабаха

    Жители Нагорного Карабаха пожаловались, что им пришлось отказаться от запланированных поездок из-за акции протеста азербайджанских активистов, перекрывших трассу Степанакерт - Горис. Блокировка автодороги повлияла также на работу междугородного транспорта и врачебных бригад, сообщили представители властей.

12 декабря 2022, 14:30

12 декабря 2022, 14:00

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи