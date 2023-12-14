Волгоградская активистка отказалась признать вину в дискредитации армии

14 декабря 2023, 16:28

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В Центральном районном суде Волгограда началось рассмотрение административного дела против активистки Натальи Дорожновой, которую после акции в защиту Конституции обвиняют в дискредитации российских вооруженных сил и нарушениях при организации публичной акции. Дорожнова заявила о своей невиновности и попросила отложить процесс.

"Кавказский узел" писал, что 12 декабря пенсионерка Галина Тихенко провела одиночный пикет в защиту Конституции и мира, силовики не пытались помешать акции. Тихенко пришли поддержать активистки Галина Заболотнева и Наталья Дорожнова. Сегодня Дорожнова и Тихенко были задержаны. Спустя несколько часов силовики отпустили их - у Тихенко взяли объяснения, а на Дорожнову составили протокол по статье о нарушении порядка проведения акций.

В Центральном районном суде Волгограда начался процесс по административному делу в отношении гражданской активистки Натальи Дорожновой. Ее обвиняют в дискредитации российских вооруженных сил и в организации публичного мероприятия без согласования в органах власти. Дорожнова заявила о своей невиновности.

Сегодня в 11-10 мск в Центральном районном суде Волгограда начались слушания по делу активистки Натальи Дорожновой.

Перед началом судебного заседания Наталья Дорожнова показала корреспонденту "Кавказского узла" два протокола, которые составила на нее во время задержания сотрудница полиции. Первый протокол содержал обвинения Дорожновой в дискредитации российских вооруженных сил (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ), второй касался нарушения правил проведения акции (часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ).

"Я пикет не организовывала и в нем не участвовала. Плакатов в руках не держала, лозунгов не кричала. Не понимаю, откуда полиция это взяла. Я находилась в том месте, где был пикет. Но там не было полицейских. И никто мне там удостоверение полиции не показывал, и в тот день меня не задерживали. Это первое. Второе – да, я дала интервью журналисту. Высказала свое мнение. Но ничего дискредитирующего в адрес вооруженных сил не высказывала. У нас в стране демократия и свобода слова, хочу всем об этом напомнить", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Наталья Дорожнова.

В зале суда присутствовали Дорожнова, сотрудница 4-го отдела полиции Волгограда и корреспондент "Кавказского узла". Заседание вел судья Андрей Олейников. Дорожнова попросила суд привлечь корреспондента "Кавказского узла" в качестве свидетеля, так как он брал у нее интервью на пикете 12 декабря. Судья удовлетворил ее прошение и велел журналисту, как будущему свидетелю, покинуть зал. Спустя 15 минут корреспондента пригласили в зал заседаний. Судья сообщил журналисту, что он удовлетворил ходатайство Дорожновой с просьбой отложить суд, так как она намерена привлечь защитника. Заседание было перенесено на 9 января.

Административные статьи о дискредитации армии и нарушении правил проведения публичной акции предусматривают наказание в виде штрафов (от 30 до 50 тысяч рублей), сообщил корреспонденту "Кавказского узла" юрист Сергей Иващенко, не связанный с делом Дорожновой. "Но могут назначить и более суровое наказание – в виде 10 суток ареста или общественные работы до 50 часов", - пояснил Сергей Иващенко.

Юрист отметил, что обвинения в дискредитации использования вооруженных сил в интервью Дорожновой, "нужно еще доказать". "Для этого необходимо провести судебную лингвистическую экспертизу. Но до такого может и не дойти. Возможно, судья удовлетворится пояснениями Дорожновой, ее защитника и свидетеля", - предположил Сергей Иващенко.

Ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года. После этого жители СКФО и ЮФО стали привлекаться по статье 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил России". Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

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