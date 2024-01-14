Власти сообщили о падении "неустановленного устройства" в Краснодарском крае

14 января 2024, 06:43

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В Павловском районе упало неустановленное устройство, пострадавших в результате инцидента нет, сообщили власти Краснодарского края. На видео, которое снял и опубликовал в соцсети местный житель, видно, что в поле упала авиационная ракета.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, на участке дороги между станицей Павловской и станицей Атаманской обнаружены фрагменты неустановленного устройства. Правоохранительные органы и спецслужбы устанавливают детали произошедшего.

"Глава Павловского района Роман Парахин отметил, что на месте падения разрушений и пострадавших нет, угрозы для жителей района также нет", – сообщил оперштаб 13 января в своем телеграм-канале.

В связи с падением неустановленного устройства, ранее был закрыт участок краевой автодороги между станицей Павловской и станицей Ленинградской.

"Движение автотранспорта на отрезке краевой автодороги «Староминская-Ленинградская-Павловская» восстановлено в прежнем режиме", – сообщил поздно вечером 13 января в своем телеграм-канале глава Павловского района Роман Парахин.

Видео с места падения летающего объекта на своей странице в соцсети "ВКонтакте" опубликовал пользователь Sergey Shebynyaev. На кадрах показана упавшая в поле авиационная ракета. "Прям ракета, еще дымится, ночью бахнула", – пояснил автор ролика.

"Кавказский узел" также писал, что инциденты с падением летающих объектов после начала военной операции на Украине в Краснодарском крае и других регионах юга России происходили неоднократно. Так, 17 октября 2022 года упал самолет Су-34 около девятиэтажного жилого дома. Инцидент произошел в Ейске, на углу улиц Коммунистическая и Красная. Погибли 16 человек.

7 апреля 2022 года стало известно, что часть стены жилого дома в хуторе Фролов Обливского района Ростовской области оказалась разрушена после того, как на нее упала авиационная ракета. После падения боезаряд не сдетонировал, а ракету уничтожили прибывшие саперы.

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