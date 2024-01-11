11 января 2024, 07:39

Военный из Дагестана убит в зоне СВО

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Султанмагомед Султанмагомедов из Казбековского района погиб на Украине, сообщили власти. С начала военной операции подтверждена гибель не менее 717 жителей Дагестана.

Как информировал "Кавказский узел", 9 января стало известно о гибели на Украине Гаджикурбана Азизова из Курахского района. Он стал, по меньшей мере, 716 жителем Дагестана, чья гибель во время военной операции была подтверждена официально.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

В зоне проведения спецоперации на Украине погиб житель села Гуни Султанмагомед Султанмагомедов, сообщил 5 января на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава Казбековского района Гаджимурад Мусаев.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 717 жителей Дагестана.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

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Примечание:

"Уроженец Дагестана убит на Украине", "Боец из Махачкалы погиб в военной операции", "Двое жителей Дагестана погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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