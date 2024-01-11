Военный из Дагестана убит в зоне СВО

11 января 2024, 07:39

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Султанмагомед Султанмагомедов из Казбековского района погиб на Украине, сообщили власти. С начала военной операции подтверждена гибель не менее 717 жителей Дагестана.

Как информировал "Кавказский узел", 9 января стало известно о гибели на Украине Гаджикурбана Азизова из Курахского района. Он стал, по меньшей мере, 716 жителем Дагестана, чья гибель во время военной операции была подтверждена официально.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

В зоне проведения спецоперации на Украине погиб житель села Гуни Султанмагомед Султанмагомедов, сообщил 5 января на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава Казбековского района Гаджимурад Мусаев.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 717 жителей Дагестана.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.