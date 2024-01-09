Чешская полиция попросила помощи с делом о похищении коня Кадырова

09 января 2024, 05:53

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Полиция Чехии направила запросы в другие страны в рамках расследования дела о похищении коня главы Чечни Рамзана Кадырова. Кроме того, проводится генетическая экспертиза для определения профиля ДНК животного.

Как писал "Кавказский узел", 7 марта стало известно, что полиция в Чехии начала расследование кражи жеребца Зазу стоимостью около 18 тысяч долларов, похищенного несколькими днями ранее из конюшни в селе Крабчице. Украденный конь включен в список попавшего под санкции имущества главы Чечни Рамзана Кадырова, сообщили в Минфине страны.

8 марта Рамзан Кадыров сообщил, что стоимость украденного в Чехии жеребца Зазу составляет не 18 тысяч долларов, как сообщила чешская полиция, а 10 миллионов долларов. 15 мая он заявил, что Зазу выкуплен с помощью украинских спецслужб за те же 18 тысяч долларов, а вечером 17 мая опубликовал видео с жеребцом и похвастался, что не отдал украинцам выкуп за коня. По его словам, "представители спецслужб Украины" остались без обещанного гонорара в 18 тысяч долларов, поскольку "выясняли между собой отношения" в момент передачи скакуна людям Кадырова, а те "просто забрали коня, не отдавая денег". Подтверждений своим заявлениям об условиях возвращения жеребца Кадыров не публиковал.

Полиция Чехии обратилась к другим странам с запросом в рамках расследования дела о похищении коня Рамзана Кадырова, пишут 8 января "Кавказ.Реалии"*.

По данным пресс-службы ведомства, расследование дела о похищении коня ведется "в рамках международно-правового сотрудничества", и полиция ожидает ответа на обращения в течение "нескольких месяцев". Кроме того, как отметили в пресс-службе, проводится генетическая экспертиза "для определения профиля ДНК животного".

Напомним, собственные лошади являются одним из источников дохода Рамзана Кадырова. В октябре 2014 года организаторы скачек в Германии заморозили призовые выплаты за победу жеребцов Зазу и Быстрый Финиш, принадлежащих Рамзану Кадырову, поскольку летом того же года он был включен в санкционный список Евросоюза. Лошади Кадырова содержались в чешском селе Крабчице, из-за санкций его три скаковых и два племенных жеребца остались там на годы.

Кадыров открыто тратит деньги на свое дорогостоящее хобби в то время, как Чечня входит в число лидеров по объему федеральной помощи. При этом федеральные дотации – не единственный источник финансирования Чечни. Все бюджетники в республике ежемесячно обязаны переводить на благотворительность в фонд имени Кадырова около 10% своих доходов, говорится в справке "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха".

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